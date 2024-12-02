Будівельна група «Синергія»: вшосте поспіль переможець престижної нагороди «Вибір року»

«Вибір року» — це премія улюблених торгових марок, яку отримували лідери галузі ще у кінці минулого сторіччя. Зараз ця традиція продовжується. Визначали переможців завжди за уподобаннями українців. Отримання такої премії є виявом високої довіри. І уже вкотре Будівельна група « Синергія » стає її переможцем. Це є ознакою стійкості та системності компанії у складні часи.

Будівельна група «Синергія» стала символом лідерства і незламності, вона відома як надійний партнер для інвестицій у сучасне житло. У 2024 одночасно будуються 19 будинків, здано в експлуатацію 5 будинків та ще 3 планується до кінця року. Уже 500 щасливих родин готуються до переїзду у квартири, збудовані за сучасними стандартами. Блекаути не сповільнили будівництво, усі заплановані показники та терміни дотримані.

Інновації забудовника на прикладі ЖК «Синергія Сіті»

Дбає забудовник і про здоров’я мешканців ЖК «Синергія Сіті» у м. Ірпінь. Просто неба відкритий комплекс «Спорт Сіті» з футбольним полем та тенісним кортом для дорослих та ігровий майданчик, де кожен день дитинства буде щасливим.

Принцип «місто в місті» реалізовано на 100%. Житлові комплекси, побудовані компанією автономні, самодостатні, зручні, відкриті для реалізації сміливих бізнес-ідей.

Мешканцям дуже сподобалися спортивні заходи: на території «Спорт Сіті» можна займатися улюбленим спортом. І не потрібен дорогий абонемент у спортзал! Тут є тенісний корт, футбольне поле та баскетбольний майданчик.

Є новини і по зведенню житла в столиці. Цього року повністю відновили будівництво столичного проєкту — ЖК «Синергія Київ». Тепер у компанії є акредитація для участі в іпотечній програмі єОселя як об'єкту первинної нерухомості. Це значно спростить життя тим, кому зараз житло потрібне першочергово.

2025 рік на порозі: які плани має забудовник

У планах — не зупинятися на досягнутому і підтримувати репутацію лідера серед забудовників Київської області. І надалі компанія буде дотримуватися найвищих стандартів, щоб українці обирали для інвестицій максимально привабливі проєкти. Звісно, що і надалі забудовник буде забезпечувати роботою працівників та підрядників, виконуючи свої зобов’язання перед ними та пропонуючи привабливий компенсаційний пакет. Продовжиться активна допомога ЗСУ автівками та безпілотниками, які рятують життя захисників.