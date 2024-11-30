Обсяг непрацюючих кредитів з початку року скоротився на 7,2 мільярда

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом жовтня майже не змінилася й перебувала на рівні 32% станом на 1 листопада 2024 року, що на 5 відсоткових пункти нижче показника на початку року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Загалом за 10 місяців 2024 року обсяг NPL у банках скоротився на 7,2 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 149,4 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 листопада 2024 року становила 17%, бізнесу — 41% (25% без урахування боргів ексвласників Приватбанку та старих боргів, до кризи 2014 — 2016 років).

Зазначається, що попри те, що низка банків в жовтні надалі скорочувала обсяги NPL, в окремих спостерігався приріст.

Додатковим фактором стало певне зниження обсягу гривневого кредитного портфеля бізнесу передусім через сезонне зниження попиту на позикові кошти та погашення кредитів агровиробників (частка в чистому портфелі гривневих бізнес-кредитів — майже 21%), що спостерігалося й восени 2023 року.

Водночас приріст обсягу кредитів тривав в інших галузях з істотною часткою в портфелі: харчової промисловості, фінансових послуг та торгівлі. Тож активне кредитування бізнесу триває.

Регулятор зазначив, що сезонність позначилася на портфелях банків усіх груп, крім приватних, портфель яких надалі поволі зростав.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.