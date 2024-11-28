Як створювався новий банківський застосунок Alliance: інтервʼю з Сергієм Бочаровим, Заступником Голови Правління Alliance bank

Протягом останніх місяців все більшу увагу користувачів привертає новий мобільний застосунок Alliance — єдиний онлайн банкінг для фізичних осіб, ФОП і юридичних осіб. Застосунок розроблено Alliance bank , що працює на українському ринку понад 30 років. Завдяки простоті використання та широкому функціоналу Alliance, користувачі можуть легко керувати особистими та бізнес-фінансами без потреби встановлювати спеціальні бізнес-додатки.

Сергій Бочаров, керівник проєкту мобільного банкінгу Alliance та Заступник Голови Правління Alliance bank, розповів про ідею зручного застосунку для всіх, процес його створення та найцікавіший функціонал новинки.

Сергію, як саме з'явилася ідея створити універсальний застосунок Alliance для фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП?

Спочатку ми розглядали ідею створення застосунку як зручного банкінг-рішення, орієнтованого на бізнес-клієнтів, з функціями для ФОП і юридичних осіб. Однак згодом вирішили об'єднати всі послуги в єдиному застосунку, який би однаково ефективно працював і для фізичних осіб, і для бізнесу. Наше бачення полягало в тому, що один продукт повинен об'єднувати всі можливості, адже бізнесом керують люди, яким потрібен зручний інструмент для управління фінансами. І нам також є багато чого запропонувати не тільки бізнесу, але й фізичним особам, які бажають дистанційно і зручно управляти своїми фінансами та користуватися вигідними банківськими продуктами.

На ринку України були спроби створити єдиний застосунок, але це досить важко архітектурно. А ми, в свою чергу, розуміли, що маємо вийти на ринок онлайн банкінгу з чимось інноваційним, щоб на продукт звернули увагу. Тому ідея об'єднаного застосунку стала для нас основою, адже такий інструмент задовольняє потреби всіх категорій клієнтів і є абсолютно зручним для кожної з них.

Які ключові особливості відрізняють Alliance на ринку?

Перш за все, це багатофункціональний застосунок для всіх типів клієнтів. Тому зручність управління як особистими, так і бізнес-фінансами в одному застосунку і є головною особливістю Alliance. Але, безумовно, ми маємо багато інших функцій та переваг, які заслуговують на увагу.

Серед зручностей Alliance — єдина фінансова стрічка для перегляду транзакцій з різних карток. Тепер користувачеві не потрібно переходити між різними картками для пошуку потрібної транзакції, все відображається в одному потоці.

Безумовно, продуктове наповнення застосунку також має пропонувати унікальні переваги. Для фізичних осіб це, наприклад, наш 30% кешбек на перші 30 днів. Це реальний кешбек, який зараховується миттєво, і його можна вивести в будь-який момент. Після завершення цієї пропозиції, застосунок пропонує постійний 1% кешбек на покупки, без обмежень по сумі чи термінах накопичення.

Для бізнес-клієнтів це безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку протягом року. Також є важлива функція для бізнесу — перевірка отримувача платежу на ризики. Під час створення бізнес-платежу за ідентифікатором контрагента ми перевіряємо його стан. Якщо є ризики, клієнт отримує відповідне повідомлення, що робить цю функцію важливим елементом безпеки, якої ще не було в інших банківських застосунках.

Окрім переваг у тарифах та сервісах, нам було важливо зробити застосунок не лише корисним, але й персоналізованим, де кожен зможе змінювати інтерфейс під свої смаки. Тому ми маємо цікаві елементи персоналізації. Наприклад, при реєстрації користувач проходить процес віддаленої ідентифікації за допомогою «Liveness» — селфі для верифікації. На базі цього фото наша технологія ШІ автоматично створює персоналізований аватар у фірмовому стилі Alliance. Клієнт також може обирати різні віджети для карток, використовуючи нашу галерею візуальних тем, змінюючи їх відповідно до свого настрою, а також змінювати назви карток.

Розкажіть про процес розробки застосунку Alliance та основні труднощі під час його створення?

Над створенням Alliance працює внутрішня команда full-stack розробників, без залучення сторонніх експертів або зовнішніх компаній. На початку ми приділили значну увагу розробці дизайну та архітектури застосунку. Учасники з різних команд — продакт-менеджери, дизайнери, архітектори — мали власні ідеї та підходи, і на старті непросто було знайти баланс, щоб об'єднати ці погляди в єдине бачення продукту. Ми витратили чимало ресурсів на узгодження всіх деталей, але це дозволило закласти чітку основу для подальшого розвитку.

Звісно, найбільшим викликом для нас, як і для всього бізнесу в Україні, стала повномасштабна війна. Ми почали роботу над проєктом у 2021 році, зібравши команду з нуля: у нас не було готової архітектури, дизайну чи сформованого колективу. Були лише наші ідеї та досвід — саме вони стали основою для створення застосунку Alliance. Як тільки ми чітко визначили бачення продукту, заклали фундамент і зібрали команду, почалася війна. Це вибило нас із колії приблизно на місяць: в той час бізнесам було складно працювати над новими проєктами через невизначеність майбутнього. Але ми зібралися з силами і продовжили роботу над розробкою.

Не меншим викликом є і конкуренція на ринку. Нашою метою було не просто зробити черговий банківський застосунок, а створити щось нове, що вдосконалить користувацький досвід і запропонує функції, яких раніше не було. Так ми прийшли до запуску Alliance, орієнтуючись на потреби ринку.

Як вам вдалося досягти настільки зручного та інтуїтивного інтерфейсу при такому широкому функціоналі застосунку Alliance?

Гармонійний і зрозумілий інтерфейс — це результат перших місяців роботи, коли формувалися команда та бачення продукту. Ми довго дискутували, обговорювали різні підходи й зрештою створили той інтерфейс, який сьогодні бачать користувачі. Ми свідомо витратили багато часу на прогнозування майбутнього розвитку застосунку на роки вперед. Це було правильним рішенням, і коли функціонал Alliance ще більше розшириться, інтерфейс залишатиметься інтуїтивним та зручним, без перевантаження, з незмінно високою швидкістю роботи.

Саме закладений на старті фундамент став ключем для гармонійного розвитку застосунку. Ми починали зі створення MVP-версії з базовим набором функцій, таких як одна картка та фінансова стрічка. Але ми розклали для себе архітектуру і дизайн застосунку на роки вперед. І поступово, з кожним оновленням, ми додавали нові продукти та можливості. Такий підхід також привертає увагу користувачів: кожна нова функція пропонує щось свіже та корисне, і це викликає цікавість щодо майбутніх оновлень.

Які функції та оновлення очікують користувачів у майбутньому?

Ми постійно розширюємо функціонал, щоб відповідати потребам клієнтів та ринку. Найближчим часом ми додамо ті функції, які вже стали «мастхевом» для користувачів.

Мастхев для фізичних осіб включає можливість здійснювати комунальні платежі, обмін валюти, а також випуск цільових карток — безкоштовних, у різних валютах і з дуже привабливими тарифами. Такі картки можна універсально використовувати для власних потреб, отримання зарплати чи соціальних виплат.

Для фізосіб також буде доступний новий унікальний продукт BNPL (Buy Now, Pay Later) — це оплата частинами, яка дозволяє розбивати покупки на зручні платежі, даючи більше фінансової свободи та гнучкості. І окремо варто згадати про реферальну програму для фізосіб, яку дуже чекають наші користувачі. Ми готуємо її другий запуск, попередній досвід дав нам багато важливих уроків.

Для бізнесу це, звичайно, бізнес-кредити, депозитні програми та валютообмінні операції, адже робота з валютою є дуже важливою. Також для бізнесу буде додаватися функціонал керування зарплатними проєктами та оформлення гарантій. Ми також активно працюємо над впровадженням матриці повноважень, яку з нетерпінням чекають наші користувачі-підприємці.

Як ви бачите майбутнє застосунку Alliance в найближчі роки, враховуючи світові тенденції?

Ми уважно слідкуємо за трендами та технологічними інноваціями в глобальному fintech-секторі, які активно впливають на розвиток банківських продуктів у всьому світі. Водночас розуміємо, що український ринок має свої унікальні особливості, і не всі міжнародні підходи одразу можна адаптувати в наших умовах. І навпаки, деякі рішення, які добре працюють в Україні, можуть не відповідати потребам глобального ринку.

Наш підхід полягає в гармонійному поєднанні світового досвіду та фокусі на запитах наших клієнтів. Для нас важливо отримувати постійний зворотний зв'язок, адже саме він дозволяє розвивати продукт так, щоб максимально відповідати очікуванням користувачів. Жодна загальна тенденція не покаже нам точніше, що саме слід удосконалити, як це роблять наші клієнти. Тому наш ключовий принцип — це прислухатися до запитів користувачів і вже на основі цього поєднувати локальні рішення з найкращими технологічними інноваціями світового рівня.

Встановити та оцінити зручність застосунку Alliance та його функціонал можна за посиланнями: App Store або Google Play. Більше новин та анонсів оновлень про застосунок публікуються в Telegram-каналі Alliance, на сайті та на офіційних сторінках банку в соціальних мережах.