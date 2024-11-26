Коломойському не повернуть Приватбанк: Верховний Суд виніс рішення

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 листопада 2024, 13:47

Коломойському не повернуть Приватбанк: Верховний Суд виніс рішення

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Про це повідомляють пресслужби Приватбанку та НБУ.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.
Фото: gsminfo.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації Приватбанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років», — йдеться у повідомленні.

У цій справі позивачі, Коломойський, якому до націоналізації Приватбанку належало 41,6572% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

«Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам», — зазначила член Правління з питань реорганізації та проблемних активів Приватбанку Солвіта Деглава.

Нагадаємо

10 вересня 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону Nº 590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

Велика Палата Верховного Суду 15 лютого 2023 року залишила в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 2 червня 2021 року, якою було закрито провадження у справі за позовом колишнього голови правління та міноритарного акціонера Приватбанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку.

На сьогодні судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із Приватбанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу Приватбанку 18 грудня 2016 року.

Перехід Приватбанку у власність держави відбувся відповідно до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Держава витратила на докапіталізацію Приватбанку понад 155 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами