Коломойському не повернуть Приватбанк: Верховний Суд виніс рішення

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Про це повідомляють пресслужби Приватбанку та НБУ .

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«Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації Приватбанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років», — йдеться у повідомленні.

У цій справі позивачі, Коломойський, якому до націоналізації Приватбанку належало 41,6572% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

«Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам», — зазначила член Правління з питань реорганізації та проблемних активів Приватбанку Солвіта Деглава.

Нагадаємо

10 вересня 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону Nº 590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

Велика Палата Верховного Суду 15 лютого 2023 року залишила в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 2 червня 2021 року, якою було закрито провадження у справі за позовом колишнього голови правління та міноритарного акціонера Приватбанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку.

На сьогодні судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із Приватбанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу Приватбанку.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу Приватбанку 18 грудня 2016 року.

Перехід Приватбанку у власність держави відбувся відповідно до статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Держава витратила на докапіталізацію Приватбанку понад 155 млрд грн.