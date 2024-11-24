Банки п’яти країн припинили обслуговувати картки UnionPay від «Газпромбанку»

Банки деяких країн припинили обслуговувати карти китайської платіжної системи UnionPay, емітовані російським «Газпромбанком», який нещодавно потрапив під санкції США. За даними ТАСС, карти «Газпромбанку» перестали працювати в Туреччині, Німеччині, ОАЕ, Таїланді та Угорщині, передає російська служба «Радіо Свобода».

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При спробі зняти гроші з карток «Газпромбанку» банкомати видають попередження про технічну помилку або повідомляють, що картка не обслуговується.

Із сайту російського банку також зникла можливість оформити картку UnionPay.

21 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків «Газпромбанк» та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору рф