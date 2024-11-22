Зростання ВВП уповільнилось, біткоїн досяг $99 тис, євро обвалилось: головне за тиждень

Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість.

Євро обвалилось до 2-річного мінімуму на слабких даних із єврозони

Євро впало до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки у п'ятницю після того, як дані показали, що ділова активність у країнах єврозони погіршилася у листопаді.

Курс біткоїна вперше досяг $99 тис та оновив історичний максимум

Курс біткоїна вперше перевищив позначку $99 тис., вкотре оновивши максимум.

Зміни до валютних обмежень: НБУ заборонив використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в інвалюті

Для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень Національний банк з 20 листопада 2024 року встановлює заборону на використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

В Україні уповільнилась промислова інфляція

У жовтні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 24,5% у річному вимірі; порівняно з вереснем ціни сповільнилися з 2,2% до 0,8%.

Байден хоче списати $4,6 мільярда боргу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу. Розмір скасування приблизно $4,65 мільярда.

1000 днів повномасштабної війни: Обсяг інвестицій фізосіб в ОВДП зріс у 2,8 рази

Загалом за 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск ОВДП до державного бюджету залучено 1,36 трлн грн ($36,8 млрд) в еквіваленті.

МВФ покращив прогноз зростання ВВП України