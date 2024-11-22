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22 листопада 2024, 20:00

Зростання ВВП уповільнилось, біткоїн досяг $99 тис, євро обвалилось: головне за тиждень

Зростання української економіки уповільнилось втричі

Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість.

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Джерело: Мінфін
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