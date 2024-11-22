Євро обвалилось до 2-річного мінімуму на слабких даних із єврозони

Євро впало до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки у п'ятницю після того, як дані показали, що ділова активність у країнах єврозони погіршилася у листопаді.

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На момент пара EUR/USD дійшла до позначки 1,0333 вперше з листопада 2022 року. Після різкого просідання котирування відіграли частину втрат.

Дані з Німеччини

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що економіка Німеччини показала зростання на 0,1% у третьому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями — нижче за попередню оцінку в 0,2%.

Окремий звіт показав, що уповільнення економіки Німеччини прискорилося листопаді, оскільки ділова активність впала п'ятий місяць поспіль.

Сам індекс долара підстрибнув до 2-річних максимумів за межами позначки 108,00, після чого влаштувався в районі 107,50, додаючи майже 0,5% на момент написання матеріалу. Американська валюта завершує зростанням уже восьмий тиждень поспіль, прискоривши підйом після перемоги Трампа на виборах раніше цього місяця.

Україна

На українському міжбанку євро просів нижче 43 гривень. Котирування знижуються через те, що євро просіло на міжнародному ринку.