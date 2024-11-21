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21 листопада 2024, 15:56

Курс біткоїна вперше перевищив $98 тис. та оновив історичний максимум

Курс біткоїна вперше перевищив позначку $98 тис., вкотре оновивши максимум. Ціни на найбільшій у США криптобіржі Coinbase випереджають зростання пари зі стейблкоїном USDT на найбільших біржах крипторинка —Binance і Bybit, що, ймовірно, говорить про домінування попиту на криптовалюту з боку північноамериканських трейдерів, за даними Coindesk.

Курс біткоїна вперше перевищив позначку $98 тис., вкотре оновивши максимум.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними на 15:15, біткоїн торгується по $98 083 при капіталізації близько $2 трлн і займає 61,6% капіталізації всього крипторинка. На піку курс досягав позначок $98 370 за Coinbase і $98 384 за Binance у парі з USDT.

Зростання біткоїна продовжується

«На тлі щодо спокійного дня для акцій увага інвесторів звернена на інші ринки, де біткоїн наближається до магічної позначки $100 тисяч», — сказав інвестиційний директор AJ Bell Расс Молд.

Ціна біткоїна зросла приблизно на 40% після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Раніше він обіцяв створити сприятливе регуляторне середовище для цифрових активів та сформувати стратегічний запас біткоїнів.

Читайте: Біткоїн знову оновив історичний максимум після тижневої корекції

Нагадаємо

20 листопада біткоїн досяг нової вершини у вівторок після тижневої корекції. Перша криптовалюта зросла до позначки $94 тис.

Біткоїн майже безвідкатно зростає з моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Понад 22% світової активності на крипторинці припадає на Північну Америку — її частка становить понад $1,3 трлн у грошовому еквіваленті.

Істотна частина цієї активності припадає на США, де на початку 2024 року з'явилися біржові фонди (ETF) на основі біткоїна, які дали змогу легально торгувати криптовалютою у вигляді акцій. Це спровокувало приплив капіталу на ринок і стало одним із каталізаторів зростання ціни біткоїна цього року.

Читайте: Чому Трамп може бути корисним для криптовалют, але поганий для біткоїну

Дональд Трамп після перемоги на виборах оточує себе лояльнішими до криптоіндустрії кандидатами на ключові пости в адміністрації, а його радники консультуються з представниками криптобізнесу щодо можливих змін у державній політиці.

Очікується, що при Трампі влада США займе більш м'яку позицію щодо криптовалют.

Навколо біткоїна і крипторинка загалом сформувалася позитивна новина. На вищих рівнях обговорюється можливість створення державних резервів у біткоїні, найбільша в світі компанія BlackRock, що управляє, виділяє біткоїн над традиційними активами, а великі компанії продовжують закуповувати біткоїни на мільярди доларів. Водночас спостерігаються рекордні для ринку ETF торги у біржових біткоїн-фондах.

Читайте: Команда Трампа розглядає любительку криптовалют на посаду нового глави SEC — CoinDesk

З початку 2024 року біткоїн подорожчав уже більш ніж удвічі. Багато хто з найбільших криптовалют при цьому, як і раніше, має негативну прибутковість з початку року, незважаючи на загальне зростання капіталізації крипторинка. Експерти зазначають, що торгівля альткоїнами стає дедалі складнішою, а їхнє зростання ізольоване від успіхів сектору мемкоїнів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
milon
milon
21 листопада 2024, 16:03
#
120 тысяч надо хотя бы
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0
Kankakee
Kankakee
21 листопада 2024, 16:17
#
Спочатку має бути стаття про те що таке криптовалюта І взагалі біткоіни і чому вона зростає чи падає, чим забезпечується, як створюються нові криптовалюти і так далі 👻 а потім має бути стаття порівняння овдп і криптовалют 🎃
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0
Prya
Prya
21 листопада 2024, 16:35
#
Криптозима осталась далеко позади

А ведь ещё недавно можно было за 20к взять
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