Курс біткоїна вперше перевищив $98 тис. та оновив історичний максимум

Курс біткоїна вперше перевищив позначку $98 тис., вкотре оновивши максимум. Ціни на найбільшій у США криптобіржі Coinbase випереджають зростання пари зі стейблкоїном USDT на найбільших біржах крипторинка — Binance і Bybit , що, ймовірно, говорить про домінування попиту на криптовалюту з боку північноамериканських трейдерів, за даними Coindesk.

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За даними на 15:15, біткоїн торгується по $98 083 при капіталізації близько $2 трлн і займає 61,6% капіталізації всього крипторинка. На піку курс досягав позначок $98 370 за Coinbase і $98 384 за Binance у парі з USDT.

Зростання біткоїна продовжується

«На тлі щодо спокійного дня для акцій увага інвесторів звернена на інші ринки, де біткоїн наближається до магічної позначки $100 тисяч», — сказав інвестиційний директор AJ Bell Расс Молд.

Ціна біткоїна зросла приблизно на 40% після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Раніше він обіцяв створити сприятливе регуляторне середовище для цифрових активів та сформувати стратегічний запас біткоїнів.

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Нагадаємо

20 листопада біткоїн досяг нової вершини у вівторок після тижневої корекції. Перша криптовалюта зросла до позначки $94 тис.

Біткоїн майже безвідкатно зростає з моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Понад 22% світової активності на крипторинці припадає на Північну Америку — її частка становить понад $1,3 трлн у грошовому еквіваленті.

Істотна частина цієї активності припадає на США, де на початку 2024 року з'явилися біржові фонди (ETF) на основі біткоїна, які дали змогу легально торгувати криптовалютою у вигляді акцій. Це спровокувало приплив капіталу на ринок і стало одним із каталізаторів зростання ціни біткоїна цього року.

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Дональд Трамп після перемоги на виборах оточує себе лояльнішими до криптоіндустрії кандидатами на ключові пости в адміністрації, а його радники консультуються з представниками криптобізнесу щодо можливих змін у державній політиці.

Очікується, що при Трампі влада США займе більш м'яку позицію щодо криптовалют.

Навколо біткоїна і крипторинка загалом сформувалася позитивна новина. На вищих рівнях обговорюється можливість створення державних резервів у біткоїні, найбільша в світі компанія BlackRock, що управляє, виділяє біткоїн над традиційними активами, а великі компанії продовжують закуповувати біткоїни на мільярди доларів. Водночас спостерігаються рекордні для ринку ETF торги у біржових біткоїн-фондах.

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З початку 2024 року біткоїн подорожчав уже більш ніж удвічі. Багато хто з найбільших криптовалют при цьому, як і раніше, має негативну прибутковість з початку року, незважаючи на загальне зростання капіталізації крипторинка. Експерти зазначають, що торгівля альткоїнами стає дедалі складнішою, а їхнє зростання ізольоване від успіхів сектору мемкоїнів.