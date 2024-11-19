1000 днів повномасштабної війни: Обсяг інвестицій фізосіб в ОВДП зріс у 2,8 рази

Загалом за 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск ОВДП до державного бюджету залучено 1,36 трлн грн ($36,8 млрд) в еквіваленті. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

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Попит на ОВДП

За цей період інтерес громадян до держоблігацій значно зріс. Інвестиції від фізичних осіб збільшились у 2,8 рази — з 25,5 млрд грн в обігу на 24 лютого 2022 року до 72,61 млрд грн на 19 листопада 2024 року.

З початку 2014 року, за час війни росії проти України, обсяг інвестицій громадян в облігації внутрішньої державної позики зросли більш ніж у 600 разів.

Сьогодні на фізичних осіб припадає понад 4% портфеля ОВДП порівняно з 2,5% на початку повномасштабного вторгнення.

Інвестори

Інвестори в державні облігації відіграють важливу роль у фінансуванні пріоритетних військових видатків України. Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

ОВДП залишаються найпривабливішим фінансовим інструментом на ринку із ринковою дохідністю та 100% гарантією погашення від держави. Середньозважена дохідність ОВДП за перші 10 місяців 2024 року склала 16,05%.

Водночас українські державні облігації купують не лише в Україні, а й у 25 інших країнах. З вересня 2023 року ринок ОВДП став доступним для іноземних фізичних осіб дистанційно.

Найбільша кількість іноземних роздрібних інвесторів в українські ОВДП припадає на Японію, Німеччину та США.

Сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати Збройні Сили України.