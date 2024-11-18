Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 18 листопада.
18 листопада 2024, 10:18
Зростання української економіки уповільнилось втричі
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Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Транспорт, перероблення та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку.
Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина — ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.
Джерело: Мінфін
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