У жовтні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 24,5% у річному вимірі; порівняно з вереснем ціни сповільнилися з 2,2% до 0,8%. Про це повідомила Державна служба статистики 22 листопада.
22 листопада 2024, 18:46
В Україні уповільнилась промислова інфляція
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За місяць ціни у добувній промисловості зросли на 3,4%, у переробній — на 1,1%.
Водночас на енергоносії у жовтні ціни впали на 0,1% в порівнянні з вереснем.
Сповільнення динаміки індексу цін виробників триває третій місяць поспіль.
У липні його зростання у річному вимірі сягнуло локального піку 33,3% через стрімке подорожчання електроенергії.
Джерело: Мінфін
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