МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2024, 12:57

МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5−3,5% у наступному. Про це йдеться в повідомленні Фонду за підсумками шостого перегляду програми EFF для України.

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5−3,5% у наступному.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз

Економіка продовжує демонструвати стійкість попри руйнівні виклики, пов’язані з війною росії в Україні, яка триває вже 1000 днів. Очікується, що зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5−3,5%.

«Як і очікувалося, інфляція підвищилася, сягнувши 9,7 відсотка в річному вимірі в жовтні, головним чином через зростання витрат на продукти харчування та робочу силу, але інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

Наприкінці жовтня 2024 року валові міжнародні резерви становили 36,6 мільярда доларів США завдяки продовженню великої зовнішньої офіційної підтримки. Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, в тому числі через триваючі атаки на енергетичну інфраструктуру", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Оновлені показники є більш оптимістичні для України, зокрема, за очікуваними підсумками нинішнього року. Так, в останній доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO) Фонд прогнозував максимальне зростання для України в 2024 році на рівні 3,0%, а в 2025 році — не вище 2,5%.

У МВФ також повідомили, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 19% ВВП, що відображає поточні потреби у видатках через війну.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами