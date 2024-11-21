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21 листопада 2024, 8:34

Байден хоче списати $4,6 мільярда боргу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу. Розмір скасування приблизно $4,65 мільярда. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Конгрес підтримав Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько $61 мільярд у квітні 2024 року. В умовах документа вказано, що економічна допомога — близько $10 мільярдів — надається Україні не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Однак поданий Байденом документ надає йому повноваження пробачити 50% цієї позики. При цьому у документі вказано, що інші 50% після 1 січня 2026 року зможе пробачити наступний президент США.

«Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це», — сказав Міллер.

Він зауважив, що після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Але, на його думку, цього не станеться.

«Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону», — пояснив речник.

Нагадаємо

На початку цього року у Конгресі США тривала тяганина щодо затвердження нового пакета допомоги Україні. Байден подав запит на додаткові кошти ще восени 2023 року, але рішення блокували республіканці.

У лютому Сенат схвалив об'єднаний законопроєкт для України, Ізраїлю та Тайваню, але спікер Палати представників Майк Джонсон не допустив його голосування.

У квітні Джонсон запропонував чотири окремі проєкти, які зрештою підтримали обидві палати Конгресу. Для України передбачили понад 60 млрд доларів, зокрема на військову та економічну підтримку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 листопада 2024, 9:33
#
А де ж всєпропальщики? Платітьбудутнашідєтіівнукі.
+
+15
Я_ __
Я_ __
21 листопада 2024, 11:28
#
Почекаємо краще трошки, бо це лише законопроєкт, ідея безумовно допоможе зняти фінансове навантаження на економіку України і це буде чудово, але хотілося б щоб це відбулося де факто, адже ще не прийняли цей законопроект, тож от так радіти з фанфарами трохи рано, просто почекаємо і будемо сподіватися на позитивний результат і списання боргу Україні
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
21 листопада 2024, 10:10
#
Сепары-ухылянты, шо с лицом?
+
+15
Я_ __
Я_ __
21 листопада 2024, 11:26
#
Дід відривається по повній під кінець президентського строку) але було б добре отримати позитивне рішення і фактичне списання 50% боргу як зазначено в статті
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