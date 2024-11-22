Суд заочно узяв під варту Боголюбова

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення арештувати Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє УП. За даними видання, Боголюбов у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.

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У постанові суду, яка опинилась у розпорядженні журналістів йдеться: «Після затримання Боголюбова Геннадія Борисовича, 20.01.1962 року народження, не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід».

Нагадаємо, що правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи.