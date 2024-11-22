Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення арештувати Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє УП. За даними видання, Боголюбов у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.
Суд заочно узяв під варту Боголюбова
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У постанові суду, яка опинилась у розпорядженні журналістів йдеться: «Після затримання Боголюбова Геннадія Борисовича,
Нагадаємо, що правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи.
Коментарі - 2