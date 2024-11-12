Інвестиції у довголіття: прибуткові компанії майбутнього

З 1965 р. кількість людей віком понад 65 років зросла у майже 6 разів. І ця цифра тільки збільшуватиметься, що у майбутньому призведе до змін в економіці, ринку праці та у сфері охорони здоров’я. Які технології лікування сприяють покращенню здоров’я та як інвестори можуть стати частиною життєво необхідних інновацій та довголіття — розповіла інвестиційна експертка Дарина Совенко.

Що впливає на зростання тривалості життя?

За останні 100 років глобальна тривалість життя значно зросла. У 1900 р. середня тривалість життя складала лише 32 роки, а вже у 2022 р. цей показник склав 73,6 років. Прогнози вказують на подальше зростання, із середньою глобальною тривалістю життя 78,1 рік до 2050 р., що на 4,5 роки більше за менш ніж тридцять років.

Наука про збільшення тривалості життя фокусується на методі усунення першопричини старіння. Завдяки прогресу в технологіях, зокрема в машинному навчанні та генетичному секвенуванні, вчені відкривають складні механізми старіння, що дозволяють здійснювати більш точні та ефективні втручання. Ці відкриття націлені не лише на подовження життя, а й на забезпечення здорового та якісного проведення років на відпочинку.

CRISPR — новий підхід до редагування генів та лікування генетичних захворювань

Технологія Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) — революційний метод, який дозволяє вченим з високою точністю редагувати ДНК та РНК. Ця система працює шляхом інтеграції чужорідних фрагментів ДНК (спейсерів) у CRISPR-касети, які перетворюються на направляючу РНК (gRNA). Високо оцінена в ранніх академічних дослідженнях та відзначена Нобелівською премією, ця технологія проклала шлях для інноваційних методів лікування.

Очікується, що до 2034 р. світовий ринок CRISPR досягне $17,8 млрд, при цьому середньорічний темп зростання складе 16,1% з 2024 по 2034 р. У 2023 р. ринок оцінювали у $3,42 млрд.

Sanofi — світовий лідер у галузі охорони здоров’я, який перетворює наукові відкриття у життєво важливі лікування, як-от ліки та вакцини, що розв'язують глобальні проблеми здоров'я, включно з хронічними й рідкісними генетичними розладами. Sanofi відома своєю компетенцією в імунології, онкології та розробці вакцин, а також її відданістю інноваційним дослідженням, зокрема в секторі генетичної медицини CRISPR. Наразі підприємство активно проводить діяльність у понад 100 країнах світу.

Sanofi разом зі Scribe Therapeutics розробили терапію in vivo, де редагування генів відбувається прямо в тілі пацієнта, що підвищує ефективність лікування. Особливо ця інновація покращує лікування захворювань, що вражають кілька тканин, оскільки дозволяє здійснювати точне редагування генів без складних процедур.

Платформа CRISPR by Design™ від Scribe забезпечує високу точність редагування та знижує ризик побічних ефектів, чим доповнює досвід Sanofi в інноваційних медичних рішеннях.

Станом на зараз Sanofi інвестувала $40 млн з можливістю подальших вкладень загальною сумою понад $1,2 млрд у вигляді виплат за досягнення ключових етапів.

Лікування нейродегенеративних захворювань від Denali Therapeutics

Нейродегенеративні розлади, такі як хвороба Альцгеймера, Паркінсона, Бічний аміотрофічний склероз (БАС) та хвороба Гантінгтона, характеризуються прогресуючою втратою нейронів і синаптичних зв'язків, що призводить до когнітивного та моторного порушення.

Одним з великих викликів у нейронауці є дослідження подолання гематоенцефалічного бар'єра (ГЕБ). ГЕБ — це захисний щит, що вибірково обмежує проникнення речовин у мозок, чим ускладнює ефективне лікування нейродегенеративних захворювань. Пошкодження цього бар'єру може призводити до когнітивних порушень, нейрозахворювань і важкого одужання від COVID.

Науковці давно вивчають способи проникнення через ГЕБ шляхом використання природних транспортних механізмів для доставки життєво важливих речовин для мозку (глюкози та заліза). Це відкриває можливості для ефективнішого лікування, яке спрямоване безпосередньо на центральну нервову систему.

Технологія транспортних механізмів (TV) від Denali Therapeutics революціонізувала методи доставки лікарських засобів до мозку шляхом подолання пошкодженого ГЕБ. Вперше препарати можуть досягати раніше недоступних областей, чим забезпечують вищу концентрацію в критичних зонах та покращують лікування хвороби Паркінсона й бічного аміотрофічного склерозу.



Однак універсальність цієї технології дозволяє використовувати її не лише для лікування нейродегенеративних захворювань. Методологія Denali може прокласти шлях до розробки нових видів терапії різноманітних неврологічних розладів. Технологія TV розв'язує давню проблему у сфері здоров'я мозку, чим покращує доступ ліків і збільшує ймовірність створення більш ефективних терапій, що модифікують перебіг хвороб.

Ці досягнення є важливими для довгострокових стратегій охорони здоров'я. Цільові терапії можуть забезпечити швидші терміни одужання, зменшення побічних ефектів та покращення якості життя пацієнтів. Платформа Denali розширює межі здоров'я мозку та змінює уявлення про майбутнє неврологічних лікувань.

Longeveron та метод регенерації тканин живими клітинами

Терапія живими клітинами — новітній підхід у сучасній медицині, що пропонує спосіб лікування вікових захворювань. На відміну від традиційних методів лікування, що зосереджені на управлінні симптомами, терапія живими клітинами націлена на відновлення і регенерацію пошкоджених тканин шляхом використання природніх можливостей організму до загоєння.

Цей комплексний підхід робить терапію особливо ефективною проти складних захворювань, які часто уражають кілька систем організму, включно з нейродегенеративними розладами, слабкістю і серцевими патологіями.

Світовий ринок клітинної та генної терапії демонструє стрімке зростання, й досягнув $18,12 млрд у 2023 р., а до кінця 2024 р. він зросте до $21,28 млрд. Очікується, що й надалі ринок розвиватиметься й досягне $117,46 млрд до 2034 р. із середньорічним темпом зростання у 18,6%.

Lomecel-B — провідний приклад цього підходу, який розробила компанія Longeveron, демонструє потужність терапії на основі MSC. У пацієнтів з хворобою Альцгеймера, Lomecel-B показав потенціал у сповільненні когнітивного погіршення та зменшення запалення й покращення кровотоку до важливих зон мозку.

Звіт про фінансові результати Longeveron за рік

Крім лікування Альцгеймера, Lomecel-B досліджує ефективність методу використання живих клітин у боротьбі з віковою слабкістю, станом, що суттєво впливає на якість життя літніх людей. У клінічних дослідженнях пацієнти, які отримували Lomecel-B, показали поліпшення фізичних функцій і мобільності, що є ключовими індикаторами покращення здоров'я.

Пазл довголіття та користь суспільству

Кожна з медичних інновацій є частиною пазла довголіття й володіє потенціалом для фінансового зростання. Інвестиції у майбутнє покращення здоров'я людей взаємопов'язані: чим більше нових винаходів, тим доступнішим стає лікування, що неодмінно покращує якість життя. Окрім значного внеску у розвиток суспільства, це також є частиною успішного інвестиційного портфеля.