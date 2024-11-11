Rakuten Viber запускає нові безпекові рішення для бізнесів

Rakuten Viber, найпопулярніший месенджер для спілкування з бізнесами в Україні, представив нові рішення для безпечної комунікації на платформі. Про це йдеться у повідомленні месенджера.

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Що оновилося

Серед оновлень:

Повідомлення для верифікації. Такі повідомлення дозволяють легко автентифікувати клієнтів за допомогою одноразового пароля (OTP). Переваги:

готові шаблони, призначені для збільшення конверсії;

дешевші за звичайні SMS;

дозволяють обмежити час доставки.

Коли користувач отримує таке повідомлення, він може в один клік скопіювати PIN-код за допомогою кнопки в чаті або безпосередньо у push-сповіщенні, без необхідності відкривати Viber. Зручний дизайн повідомлення робить процес автентифікації швидшим і простішим.

Повідомлення SecurePlus. Це рішення дозволяє перевірити номер одержувача на підозрілу активність у режимі реального часу. Таким чином, компанії можуть додатково захистити повідомлення з приватною та конфіденційною інформацією, наприклад, дані транзакцій і банківські виписки. Початково це рішення було розроблене Rakuten Viber для Євробанку, одного з найбільших європейських банків. Тепер воно доступне для всіх компаній, які оперують чутливими даними.

У травні 2024 року Rakuten Viber також успішно пройшов міжнародну безпекову сертифікацію SOC 2 Type II — незалежний аудит, що підтвердив надійність захисту даних у застосунку.

Нові безпекові рішення від Rakuten Viber вже доступні для бізнесів по всьому світу.