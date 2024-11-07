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7 листопада 2024, 18:52

До кінця року кредитні умови для українських підприємців будуть максимально лояльними — банкір

Збереження облікової ставки на рівні 13% гарантує збереження максимально лояльних умов для малого та середнього бізнесу за державними кредитними програмами, а також передбачає їх подальше вдосконалення. Таку думку висловила директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус банку Оксана Шульга.

Збереження облікової ставки на рівні 13% гарантує збереження максимально лояльних умов для малого та середнього бізнесу за державними кредитними програмами, а також передбачає їх подальше вдосконалення.
Фото: depositphotos

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Кредитування бізнесу

«Наразі вплив інфляції на економіку є контрольованим. А на тлі позитивних новин про виділення країнами G7 кредиту на $50 млрд фактично підтримає економіку та дасть змогу спрямувати зусилля на її подальший розвиток, зокрема і на державні кредитні програми для малого та середнього бізнесу. І найголовніше: українські підприємці позбулися частини природних страхів про те, що буде у 2025 році, повернувшись в площину розвитку власної справи», — наголосила експертка.

Фахівчиня розповіла, що із січня по листопад понад 65% всіх виданих кредитів малому та середньому бізнесу припадає саме на державні програми, і близько 35% — це цільові кредити комерційних банків на придбання основних засобів бізнесу.

«Як і торік, саме державні кредитні програми стимулюють розвиток банківського кредитування, що є вкрай важливим в непростих умовах війни», — підкреслила банкірка.

Кредити онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
7 листопада 2024, 18:55
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Все знакомые предприниматели сворачивают дела и драпают из страны. Распродавая недвигу и прочие ценности.
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