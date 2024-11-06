Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City

Український єдиноріг Grammarly, який входить до списку найвпливовіших компаній за версією TIME та рейтингу Cloud 100 від Forbes став резидентом Дія.Сity. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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Що відомо

У Дія.Сity Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні.

А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору.

Компанія співпрацює з Мінцифрою щодо розвитку ініціатив у сфері штучного інтелекту та бере участь у створенні українського Кодексу поведінки з відповідального використання ШІ.

Нагадаємо

На сьогодні до Дія.City долучилося вже 1 400+ компаній.