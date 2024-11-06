Український єдиноріг Grammarly, який входить до списку найвпливовіших компаній за версією TIME та рейтингу Cloud 100 від Forbes став резидентом Дія.Сity. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
6 листопада 2024, 13:45
Перший український єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City
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Що відомо
У Дія.Сity Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні.
А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору.
Компанія співпрацює з Мінцифрою щодо розвитку ініціатив у сфері штучного інтелекту та бере участь у створенні українського Кодексу поведінки з відповідального використання ШІ.
Нагадаємо
На сьогодні до Дія.City долучилося вже 1 400+ компаній.
Джерело: Мінфін
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