Solana підскочила на 17% на новинах про перемогу Трампа

Вартість криптовалюти Solana підскочила на 17% на новинах про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє Coindesk.

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Що відбувається

Криптотрейдери високо оцінюють можливість схвалення спотових біржових фондів, орієнтованих на Solana, з приходом до влади Трампа.

«Ринки, як і раніше, сильно недооцінюють республіканський розмах, і потенціал зростання для галузі, ймовірно, набагато вищий, ніж передбачалося раніше», — написав співзасновник Syncracy Capital Деніел Чунг у пості X.

На початку липня 2024 року біржа Cboe подала до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) заявки за формою 19b-4 з проханням включити до лістингу потенційні спотові ETF Solana компаній VanEck та 21Shares, які спочатку були подані наприкінці червня.

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У середу вранці ціна Solana підскочила вище $185 за токен, досягнувши ринкової капіталізації понад $85 млрд, що дозволило перевершити BNB Chain і стати четвертим за величиною токеном після біткоїну, ефіру та стейблкоїну USDT.

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