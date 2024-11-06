Курс біткоїна відреагував на попередні результати виборів у США, встановивши новий рекорд

Курс біткоїна досяг $75 тис., встановивши новий історичний рекорд . Минулий максимум на позначці $73 777 було встановлено у березні 2024 року на найбільшій у світі біржі Binance у парі зі стейблкоїном USDT.

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Що відбувається з курсом

Наприкінці травня та на початку червня ціна біткоїна вже наближалася до цих позначок, але щоразу не доходила до березневого рекорду. У ніч на 29 жовтня біткоїн досяг позначки $70 тис., оновивши максимум з початку літа, а до кінця дня торгувався вже понад $73 тис. — менш ніж на 1% нижче за максимум.

Нарешті, в ніч з 5 на 6 листопада, в день президентських виборів у США, курс біткоїна почав зростати приблизно з $68 тис. о 6:00 досяг на Binance позначки рівно $75 000, після чого трохи відкотився. На 8:00 біткоїн торгується по $74,4 тис.

Ситуація на крипторинку

Ситуація на крипторинку восени 2024 року складається на користь біткоїна, напередодні президентських виборів у США на користь криптовалюти грає відкрита підтримка Дональда Трампа.

Колишній президент у передвиборчих перегонах зробив ставку, у тому числі й на підтримку криптовалютної спільноти. Він неодноразово обіцяв підтримку криптобізнесу у своїй публічній риториці, а наприкінці липня виступив на конференції Bitcoin 2024 у Сіетлі, яка зібрала понад 20 тис. учасників. За даними на ранок 6 листопада, Трамп лідирує у передвиборчих перегонах за кількістю голосів.