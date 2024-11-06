Курс біткоїна відреагував на попередні результати виборів у США, встановивши новий рекорд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2024, 8:10

Курс біткоїна відреагував на попередні результати виборів у США, встановивши новий рекорд

Курс біткоїна досяг $75 тис., встановивши новий історичний рекорд. Минулий максимум на позначці $73 777 було встановлено у березні 2024 року на найбільшій у світі біржі Binance у парі зі стейблкоїном USDT.

Курс біткоїна досяг $75 тис., встановивши новий історичний рекорд.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбувається з курсом

Наприкінці травня та на початку червня ціна біткоїна вже наближалася до цих позначок, але щоразу не доходила до березневого рекорду. У ніч на 29 жовтня біткоїн досяг позначки $70 тис., оновивши максимум з початку літа, а до кінця дня торгувався вже понад $73 тис. — менш ніж на 1% нижче за максимум.

Нарешті, в ніч з 5 на 6 листопада, в день президентських виборів у США, курс біткоїна почав зростати приблизно з $68 тис. о 6:00 досяг на Binance позначки рівно $75 000, після чого трохи відкотився. На 8:00 біткоїн торгується по $74,4 тис.

Ситуація на крипторинку

Ситуація на крипторинку восени 2024 року складається на користь біткоїна, напередодні президентських виборів у США на користь криптовалюти грає відкрита підтримка Дональда Трампа.

Колишній президент у передвиборчих перегонах зробив ставку, у тому числі й на підтримку криптовалютної спільноти. Він неодноразово обіцяв підтримку криптобізнесу у своїй публічній риториці, а наприкінці липня виступив на конференції Bitcoin 2024 у Сіетлі, яка зібрала понад 20 тис. учасників. За даними на ранок 6 листопада, Трамп лідирує у передвиборчих перегонах за кількістю голосів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 листопада 2024, 8:15
#
+++
+
0
Prya
Prya
6 листопада 2024, 8:21
#
Сегодня мы все проснулись в другом мире, похоже)
+
+15
Bookseller
Bookseller
6 листопада 2024, 8:23
#
За сутки цена моих битков взлетела на 25000 баксов… Надолго ли?
+
0
Ostap333
Ostap333
6 листопада 2024, 9:11
#
Ну так продавайте. Всіх грошей не заробиш
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами