Застосунок «Дія» потрапив до списку найкращих винаходів світу за версією TIME

Щороку журнал TIME обирає 200 винаходів, які змінюють світ. Цього року український застосунок «Дія» потрапив до TIME Best Inventions 2024 у категорії Застосунки та програмне забезпечення. Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нагороду «Дія» отримала за Шлюб онлайн, перший у світі повністю цифровий процес одруження.

«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу — наша українська «Дія», — зазначив Федоров.

У статті TIME написали, що з вересня громадяни України отримали можливість одружуватися у найнезвичніший спосіб — через застосунок «Дія». Система проста, хоч і не надто романтична: один із партнерів робить пропозицію через застосунок, а інший отримує повідомлення. Якщо друга сторона погоджується протягом 14 днів, пара домовляється про дату для весілля через відеодзвінок із церемонією на платформі Webex.

«Це може звучати як досить стриманий спосіб зізнання в коханні, але система була розроблена, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розділені через вторгнення росії», — йдеться у повідомленні.

За перший місяць роботи функції понад 1,1 мільйона українців зробили пропозицію через застосунок, і 435 пар одружилися за цей час.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що кількість користувачів мобільного застосунку «Дія» перевищила 21 млн осіб.

9 вересня 2024 року у «Дії» офіційно запустили послугу онлайн-шлюбу.