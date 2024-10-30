Кількість користувачів мобільного застосунку «Дія» перевищила 21 млн осіб. Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
30 жовтня 2024, 19:51
Кількість користувачів застосунку «Дія» перевищила 21 мільйон
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За його словами, у січні 2024 року кількість користувачів «Дії» була 20 мільйонів, і вона постійно зростає.
«Із „Дією“ українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. „Дія“ стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя», — зазначив віцепрем'єр.
Федоров також зазначив, що «Дія» стабільно посідає друге місце після Google за популярністю серед українських застосунків в AppStore.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у застосунку «Дія» стала доступна функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».
Джерело: Мінфін
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