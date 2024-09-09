У «Дії» офіційно доступна послуга «шлюб онлайн», — Мінцифри

У Дії офіційно запускають послугу онлайн-шлюбу. Тепер одружитися можна просто в смартфоні. Як повідомляють у Мінцифри, Україна першою у світі запускає таку послугу.

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«Україна продовжує задавати тренди на цифровізацію всьому світові. Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в Дії. Це революційний сервіс, який повністю змінює підхід до надання державних послуг», — додають у Мінцифри.

Як пояснюється, шлюб онлайн у Дії особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч.

Відтепер у кілька кліків можна подати заяву про шлюб, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишити своє та одружитися просто в смартфоні.

«Не знаєте, як креативно освідчитися коханій людині та зробити пропозицію? Продумали все за вас — заходьте в Дію та робіть пропозицію руки та серця», — жартують у Міністерстві.

Щоб забрати свідоцтво також не доведеться кудись їхати — цифровий документ автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром додому.