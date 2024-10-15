У «Дії» тепер можна перевірити товар на участь у програмі «Національний кешбек»

У застосунку «Дія» стала доступна функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек». Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Додали новий інструмент до сервісу „Нацкешбек“ у „Дії“ — сканер штрихкодів. Тепер з „Дією“ можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці», — заявив Федоров.

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Як це працює

Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек за товар необхідно відкрити «Дію» та навести сканер на штрихкод.