Домінування долара США зросло до 49%, а частка євро в глобальних платежах досягла десятирічного мінімуму

Долар США знову підтвердив своє домінування у світових фінансах, захопивши приголомшливі 49% частки міжнародних платежів, що є 12-річним максимумом після значного зростання на 9% за останні два роки. Про це повідомляє cryptoglobe.com.

Читайте: телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння євро

За даними економічного видання Kobeissi Letter на платформі мікроблогів X, дані SWIFT показують, що євро, який колись був серйозним конкурентом долара США, зазнав стрімкого падіння.

BREAKING: The US Dollar's share of global payments hit 49%, the most in 12 years, according to SWIFT data.



Over the last two years, US Dollar usage in international payment transactions has jumped by 9 percentage points.



At the same time, the Euro's share plummeted from ~39% to… pic.twitter.com/D61GzLvcFh — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 28, 2024

Частка євро у світових платежах

Частка євро у світових платежах різко впала з приблизно 39% до мінімуму за десятиліття — приблизно 21% у результаті різкого падіння, що означає, що «долар США залишається найбільш домінуючою світовою валютою».

Проте використання китайського юаня зросло з приблизно 2% минулого року до майже 5%.

Варто зазначити, що існують платіжні системи за межами SWIFT, включаючи SEPA, платіжну систему, яка використовується для трансакцій у Європі. Однак SWIFT залишається домінуючою глобальною системою переказів, яку використовують понад 200 країн.