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29 жовтня 2024, 13:18

Домінування долара США зросло до 49%, а частка євро в глобальних платежах досягла десятирічного мінімуму

Долар США знову підтвердив своє домінування у світових фінансах, захопивши приголомшливі 49% частки міжнародних платежів, що є 12-річним максимумом після значного зростання на 9% за останні два роки. Про це повідомляє cryptoglobe.com.

Долар США знову підтвердив своє домінування у світових фінансах, захопивши приголомшливі 49% частки міжнародних платежів, що є 12-річним максимумом після значного зростання на 9% за останні два роки.
Фото: depositphotos

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Падіння євро

За даними економічного видання Kobeissi Letter на платформі мікроблогів X, дані SWIFT показують, що євро, який колись був серйозним конкурентом долара США, зазнав стрімкого падіння.

Частка євро у світових платежах

Частка євро у світових платежах різко впала з приблизно 39% до мінімуму за десятиліття — приблизно 21% у результаті різкого падіння, що означає, що «долар США залишається найбільш домінуючою світовою валютою».

Проте використання китайського юаня зросло з приблизно 2% минулого року до майже 5%.

Варто зазначити, що існують платіжні системи за межами SWIFT, включаючи SEPA, платіжну систему, яка використовується для трансакцій у Європі. Однак SWIFT залишається домінуючою глобальною системою переказів, яку використовують понад 200 країн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 жовтня 2024, 14:32
#
Біткоїн краще збереження. Долар і євро для лохів. А про гривню взагалі мовчу…
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+15
Uuu123
Uuu123
29 жовтня 2024, 14:35
#
Fenna Smatko криптовалюты придуманы для идиотов мечтающим на диване разбогатеть
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
29 жовтня 2024, 14:49
#
Я идиот на диване мечтающий разбогатеть. Но биткоин не куплю, т.к. нет $70тыс на него. 😂😂😂
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