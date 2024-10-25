Кредобанк залучив 40 мільйонів доларів гарантій Фінансової корпорації розвитку США

24 жовтня 2024 року Кредобанк підписав угоду про залучення гарантій для кредитів українським підприємствам на загальну суму 40 млн доларів США з Фінансовою корпорацією розвитку США (US Development Finance Corporation, DFC). Підписання відбулося у Вашингтоні, під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Згідно з угодою, гарантія може бути використана на кредитне фінансування для малого та середнього бізнесу в Україні. Позики на обігові кредити, інвестиційні кредити та лізинг під гарантії US DFC зможуть отримати підприємства, що ведуть свою діяльність на всій підконтрольній території України та мають не більше 300 працівників та не більше 15 мільйонів доларів річного доходу. Максимальна сума кредиту для клієнта — 1,5 мільйона доларів США в еквіваленті. У межах програми щонайменше 25% усіх кредитів під гарантії DFC мають отримати підприємства агросектору. Гарантія покриватиме 80% від суми кредиту, тобто угода дасть змогу Кредобанку видати кредитів для бізнесу на 50 мільйонів доларів США.

«Ми раді підтримати приватний сектор України, особливо підприємців та аграрний бізнес, через угоду, яку ми оголошуємо сьогодні з Кредобанком. DFC залишається відданою підтримці економічного відновлення України, сьогодні та у майбутньому», — заявив генеральний директор DFC Скотт Натан (Scott Nathan).

«Завдяки гарантіям US Development Corporation Кредобанк зможе істотно збільшити фінансування українського бізнесу у прифронтових зонах та підтримати ще більше підприємств, що працюють в Україні. Завдяки програмам розподілу ризиків, які працюють в банку вже понад два роки, нам вдалося виділити українським підприємцям загалом понад 155 млн євро кредитного фінансування. І це не просто цифра — це збережені робочі місця, сплачені податки та працююча українська економіка. Щодня українці платять високу ціну, щоб просто жити і працювати на своїй землі. Дякую DFC та всім міжнародним партнерам за довіру та за програми гарантій, які допомагають українському бізнесу вистояти у війні», — говорить Якуб Карновскі, перший заступник голови правління АТ «Кредобанк».

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) — це американська фінансова установа, що займається фінансуванням розвитку. DFC співпрацює з приватним сектором для фінансування розв'язання найважливіших проблем, з якими стикається сьогодні світ, що розвивається. Ми інвестуємо в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги. При здійсненні інвестицій DFC дотримується високих стандартів і поважає навколишнє середовище, права людини та права працівників.

Довідка:

Кредобанк був заснований у Львові в 1990 році, Національний банк України відніс його до системно важливих банків України. Він є членом фінансової групи PKO Bank Polski — найбільшої фінансової установи в Польщі та однієї з найбільших фінансових груп у Центральній та Східній Європі.

Материнською компанією групи є найбільший польський банк PKO Bank Polski зі 100-річною історією, один з найстабільніших банків Європи за результатами стрес-тестів Європейського банківського нагляду (липень 2021 року).

Кредобанк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу в Україні. Банк активно кредитує малі, середні та великі підприємства, пропонуючи низку спеціальних програм та грантів у співпраці з ЄБРР та Європейською Комісією, а також бере активну участь у державних програмах підтримки українського бізнесу.

Банк отримав кредитний рейтинг за національною шкалою на найвищому рівні uaAAA зі стабільним прогнозом та короткостроковий кредитний рейтинг на найвищому рівні uaK1 за версією рейтингових агентств «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг».