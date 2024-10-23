У вересні підприємці отримали кредити на майже 3 мільярди

У вересні 2024 року підприємці отримали 814 кредитів на 2,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 40 240 кредитів на загальну суму 128,5 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 20 697 кредитів на 71,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 32,2 млрд грн. Це близько 62 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

Хто видає найбільше кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 жовтня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк — 14 126 кредитів на загальну суму 23,1 млрд грн, що становить 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк — 2 783 кредити на 11,1 млрд грн (55 % від ліміту банку);

Укргазбанк — 961 кредит на 10,2 млрд грн (72 % від свого ліміту);

ПУМБ — 622 кредити на 6,2 млрд грн (59 % від ліміту);

Укрексімбанк — 412 кредитів на 5,9 млрд грн (55 % від ліміту).

Регіони

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві - 2 465 кредитів на загальну суму 8,7 млрд грн;

у Дніпропетровській області - 1 648 кредитів на 5,4 млрд грн;

у Львівській — 1 754 кредити на 5,1 млрд грн;

у Київській — 1 334 кредити на 4,5 млрд грн;

у Харківській — 660 кредитів на 4,5 млрд грн.

Сфери діяльності

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: