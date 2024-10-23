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23 жовтня 2024, 13:23

У вересні підприємці отримали кредити на майже 3 мільярди

У вересні 2024 року підприємці отримали 814 кредитів на 2,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У вересні 2024 року підприємці отримали 814 кредитів на 2,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд грн.
Фото: НБУ

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У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 40 240 кредитів на загальну суму 128,5 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 20 697 кредитів на 71,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 32,2 млрд грн. Це близько 62 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

Хто видає найбільше кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 жовтня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк — 14 126 кредитів на загальну суму 23,1 млрд грн, що становить 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 2 783 кредити на 11,1 млрд грн (55 % від ліміту банку);
  • Укргазбанк — 961 кредит на 10,2 млрд грн (72 % від свого ліміту);
  • ПУМБ — 622 кредити на 6,2 млрд грн (59 % від ліміту);
  • Укрексімбанк — 412 кредитів на 5,9 млрд грн (55 % від ліміту).

Регіони

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві - 2 465 кредитів на загальну суму 8,7 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області - 1 648 кредитів на 5,4 млрд грн;
  • у Львівській — 1 754 кредити на 5,1 млрд грн;
  • у Київській — 1 334 кредити на 4,5 млрд грн;
  • у Харківській — 660 кредитів на 4,5 млрд грн.

Сфери діяльності

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 4 994 кредити на загальну суму 29,8 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 865 кредитів на майже 19 млрд грн;
  • переробна промисловість — 3 443 кредити на 15,8 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 158 кредитів на 2,5 млрд грн;
  • будівництво — 552 кредити на 1,7 млрд грн.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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