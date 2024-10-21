10 років інновацій: як Avalon змінює архітектурний ландшафт Львова

Цього року львівська девелоперська компанія Avalon відзначає 10-річчя. Провідний девелопер, відомий своїми інноваційними та високоякісними житловими проєктами, Avalon постійно вдосконалює підходи до створення житлових комплексів, забезпечуючи комфорт і безпеку мешканців, зберігаючи при цьому естетичну привабливість.

За цей час компанія виросла з локального гравця ринку до лідера галузі, а проєкти не лише покращили архітектурний ландшафт Львова, але й позитивно вплинули на інвестиційний потенціал міста.

СЕО Avalon Роман Давимука згадує, що до 2014 року житлова нерухомість у Львові не викликала значного інвестиційного інтересу. Крім того, бракувало якісних новобудов, що створювало відчутний дефіцит на ринку. Це стало основним поштовхом для команди Avalon прийняти рішення і запропонувати ринку не просто нові житлові комплекси, а створити преміум продукти. Водночас компанія почала надавати клієнтам інвестиційний супровід, що стало ще одним свідченням інноваційного підходу. Завдяки стратегії не лише будувати, а створювати та вдосконалювати, Avalon став одним із найуспішніших та впізнаваних брендів у нерухомості.

Сьогодні створено 14 унікальних проєктів, з неповторною архітектурою та загальною площею будівництва 470 тис. м2, ще 4 проєкти в процесі. В найбільш турбулентні часи, попри будь-які обставини, Avalon не зупиняли будівництво — пріоритетом завжди були зобов’язання перед клієнтами та репутація на ринку.

Нещодавно команда Avalon представила новий ЖК бізнес-класу. Avalon Magnolia — місце, де розквітають моменти. Комплекс складається зі 100 квартир з різними варіантами планувань, від студій до просторих квартир з мастер-бедрумами. Функціональні зони, високі стелі, просторі балкони — все це створює відчуття простору та комфорту. У дворі комплексу завжди спокійно, у підземному паркінгу — безпечно, а дитячі майданчики подарують дітям справжнє дитинство. Продумана кожна деталь, щоб мешканці могли по-справжньому насолоджуватись життям.

У своє 10-річчя Avalon нагадує, що кожна історія має значення, особливо якщо вона про дім. 10 років на ринку — це не лише про досягнення. Це про комфорт справжньої оселі, де на тебе завжди чекають. Про моменти, коли дім наповнюється сміхом, ранкова кава стає ритуалом, а кожен куточок зберігає особливі спогади. Ми створюємо будинки, щоб ви писали в них свої життєві історії, від перших кроків малюка до родинних вечерь у власній їдальні.

Про слова, емоції, історії та про той особливий зв'язок, який ми створюємо з кожним клієнтом — маніфест Avalon'