Вночі Приватбанк проводитиме регламентні роботи: платежі в Приват24 та операції з картками будуть на паузі

В ніч на 20 жовтня 2024 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що у період проведення робіт 20 жовтня з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб.

Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися Приват24 чи мережею безготівкової оплати — радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт. Дякуємо за розуміння!» — йдеться у повідомленні банку.