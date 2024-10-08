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8 жовтня 2024, 16:52

До кінця року ставки за депозитами практично не зміняться — банкір

До кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін. Про це повідомив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

До кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін.
Фото: depositphotos

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Що буде з депозитними ставками

Максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.

Водночас ставки за ультракороткими вкладами з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. продовжать повільно знижуватися: не виключено, що наприкінці року середні ставки за такими вкладами скоротяться до 1−1,5% і складуть в середньому 8,5% річних.

За словами банкіра, головними факторами, що впливають на сталу дохідність депозитів є:

  • Зважена і професійна монетарна політика Нацбанку: сталі облікова ставка (13%) та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами (15,5%);

  • Керована інфляція, яка до кінця року не перевищить 8,5%, що збігається з уточненими макропрогнозами;

  • Ефективна стратегія Нацбанку на валютному ринку та «м'який» вплив інфляції на курсові показники: курсові коливання протягом кількох місяців є цілком прийнятними, а на ринку відсутній ажіотаж.

Які депозити радить обирати банкір

Відповідаючи на питання, який депозит обрати громадянинові, який хоче вберегти гроші від знецінення, банкір радить зважати насамперед на мету розміщення коштів (придбання товару, збереження коштів від інфляції, пасивна інвестиція тощо), на особисті плани, коли розміщувані кошти йому можуть знадобитися, також важливим є наявна сума, яку громадянин планує використати для такого інвестування.

За його твердженням, якщо громадянин невдовзі планує, наприклад, придбати автомобіль чи взяти іпотечний кредит, то логічним стане розміщення коштів на ультракоротких депозитах із терміном від 3 міс. до 6 міс.

«Такий вклад дасть змогу щонайменше „проіндексувати“ наявні кошти на рівень інфляції. Але у випадку, якщо громадянин планує не лише зберегти кошти, а й отримати пасивний прибуток, то найбільш зручним і вигідним для нього може бути відкриття вкладу на 1 рік за максимальними відсотковими ставками», — зауважив експерт.

За його прогнозом, для громадян, що планують розмістити кошти на депозит, пріоритетами стануть розмір отримуваного прибутку (відсоткова ставка) та можливість отримати додаткові «бонуси» (наприклад, при відкритті депозиту деякі банки пропонують додатковий 1% до наявних ставок), а також зручність при відкритті вкладу (можливість це зробити онлайн у банківському застосунку).

«Поєднання дохідності, зручності та терміну вкладу стають рушієм при ухваленні рішення про розміщення коштів у банку. Наразі ми очікуємо, що кількість депозитів продовжить зростати: у жовтні-грудні порівняно з третім кварталом кількість нових вкладників може збільшитися на 7−10%, переважна більшість яких припаде саме на гривневі вклади», — підсумував Мамедов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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