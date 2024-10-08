Кредобанк отримав додаткові 10 млн євро від Європейської комісії

8 жовтня під час Конгресу Common Future у Познані Кредобанк , що є частиною фінансової групи PKO Bank Polski , підписав угоду з Bank Gospodarstwa Krajowego щодо реалізації додаткової гарантії в сумі 10 млн євро від Європейської комісії. Фінансування виділили в рамках плану Ukraine Facility (Pillar II) на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні, який веде свою діяльність поруч із зонами активних бойових дій.

Згідно з документом, додаткова гарантія дозволить Кредобанку надавати позики українським підприємцям, що працюють у так званих «червоних» та «помаранчевих» зонах (окрім окупованих територій), де доступ до банківського фінансування особливо ускладнений.

На даний час, відповідно до угоди, укладеної з BGK 28 серпня цього року, Європейська Комісія надасть додаткові 20 мільйонів євро гарантій на підтримку українських компаній і таким чином збільшить загальну суму гарантій для кредитування українського бізнесу поруч із зоною активних бойових дій до 40 мільйонів євро. З цієї суми 10 мільйонів євро буде спрямовано на подальшу співпрацю з Кредобанком, а ще 10 мільйонів євро будуть скеровані до іншого українського банку, що приєднався до програми.

«Як банк розвитку з базовою підтримкою Європейської комісії, ми можемо брати активну участь у впровадженні європейських дій та фінансів для підтримки українських компаній. Підписані сьогодні угоди, що підтверджують виділення додаткового пулу в розмірі 20 млн євро для гарантування кредитування двох українських банків, є найкращим доказом ефективності програми, яка реалізовувалася протягом багатьох місяців. Йдеться про реальну підтримку українського бізнесу в районах, наближених до зони бойових дій, де складно отримати нове фінансування», — каже Мирослав Чекай, Голова Правління Banku Gospodarstwa Krajowego.

Механізм підтримки українського бізнесу в рамках угоди залишається незмінним — за її умовами, сума гарантії Європейської комісії буде депонована на спеціальному рахунку в Banku Gospodarstwa Krajowego Польщі та використовуватиметься для відшкодування втрат за проблемними кредитами. Гарантія покриватиме 80% від суми кредиту.

«Кредобанк був одним із перших комерційних банків України, який розпочав надавати кредити для підприємців, що працюють у так званих „червоній“ та „помаранчевій“ зонах. Наші клієнти забезпечили майже 6 тисяч робочих місць завдяки позикам від Кредобанку в рамках нашого партнерства з Єврокомісією та Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Агросектор став чи не одним із ключових напрямків нашого кредитування, що загалом на цей час склало майже 50% від всього ліміту діючої програми. Приватний сектор України, який нині веде свою діяльність у зоні підвищеного ризику, потребує ще більшої фінансової підтримки, аби вистояти та забезпечити критично необхідними ресурсами українців, що мешкають на цих територіях.», — говорить Якуб Карновскі, перший заступник голови Правління АТ «Кредобанк».

BGK та Кредобанк розпочали співпрацю у рамках гарантій Європейського Союзу в січні 2023 року. На початок жовтня 2024 року сума наданих гарантій ЄС склала 20 млн євро, і це дозволило банку видати на понад 24 млн євро позик українському бізнесу. Переважна більшість коштів — майже 70% фінансування надійшла до підприємств з «помаранчевої» та «червоної» зон, тобто територій підвищеного ризику. Кредитну підтримку отримали головним чином підприємства, що працюють у сільськогосподарському, промисловому та агропродовольчому секторах.

Довідка:

Кредобанк заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України та входить до фінансової групи PKO Bank Polski — найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи. Домінуючий підрозділ групи — найбільший банк Польщі PKO Bank Polski зі 100-літньою історією, один з найстійкіших банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (липень 2021 р.).

Кредобанк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу України. Банк активно кредитує малий, середній та великий бізнес, пропонуючи низку спеціальних програм та грантів у межах співпраці з ЄБРР та Європейською комісією, а також бере активну участь в державних програмах підтримки українського бізнесу. Банк має кредитний рейтинг за національною шкалою на найвищому рівні uaAAA зі стабільним прогнозом та короткостроковий кредитний рейтинг банку на найвищому рівні uaK1 від агентств «Стандарт-Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг».