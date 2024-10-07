Томаш Фіала купив у Ярославського столичний ТРЦ «Караван»

ТОВ «ДК Київ Аутлет», що входить до групи компаній Dragon Capital, завершило угоду з придбання 100% статутного капіталу ТОВ «Трейд Солюшинз», що входило до групи компаній DCH Investment Management (DCH), та яке володіє та управляє ТРЦ «Караван Outlet» (м. Київ). Про це йдеться в повідомленні Dragon Capital.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Згідно з повідомленням, ця угода є частиною стратегії управління Dragon Capital своїм портфелем комерційної нерухомості.

«Попри багаторічну історію „Каравану“ та високу конкуренцію в Оболонському районі столиці, ми вбачаємо потенціал у цьому торговому центрі. Наразі ми аналізуємо різні стратегії для подальшого розвитку об'єкта, враховуючи актуальні потреби рітейлерів та споживачів», — повідомив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Довідка

ТРЦ «Караван Outlet» був відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році. Загальна площа об'єкта становить 57 321 кв.м., з яких орендна площа займає 42 788 кв.м.