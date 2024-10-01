З 1 жовтня 2024 року UGB (Укргазбанк) збільшив кількість мобільних операторів, які обслуговують контакт-центр, аби у клієнтів було ще більше можливостей для зв’язку з банком.
Новини компанії
1 жовтня 2024, 10:00
UGB (Укргазбанк) розширив перелік номерів телефонів для зв'язку клієнтів із контакт-центром банку
Відтепер телефонувати до контакт-центру UGB можна за такими номерами:
098 620 20 20 (Київстар)
099 620 20 20 (Vodafone)
073 620 20 20 (Lifecell)
(тарифікація буде здійснюватись згідно з умовами ваших мобільних операторів).
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі