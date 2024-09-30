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30 вересня 2024, 16:00

У Туреччині забороняють готівкові розрахунки під час оренди житла

Податкове управління Туреччини підготувало новий регламент роботи на ринку оренди житла. У проєкті зазначено, що платежі, зроблені готівкою, призведуть до штрафу 10%. Покарання торкнеться і власника нерухомості, і орендаря, пише Turkiye today.

Податкове управління Туреччини підготувало новий регламент роботи на ринку оренди житла.
Фото: rbc.ua

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Що відомо

Встановлено фіксований мінімальний штраф — 5000 турецьких лір (147 доларів), він накладатиметься у разі розрахунків готівкою в межах цього рівня. За більших сум виплати збільшаться.

Наприклад, якщо орендодавець отримує щомісячну плату у розмірі лір 25,000 ($ 735), то оплата готівкою за два місяці призведе до штрафу у розмірі ₺10 000 ($294) для кожного учасника угоди.

Податкове управління підготувало цей проєкт постанови для виконання вимог щодо обов'язкових банківських платежів. Норму введено прописано в законі, опублікованому 2 серпня 2024 року. Усі орендні платежі за житлову чи комерційну нерухомість тепер мають підтверджуватись документально через банк чи Турецьке поштове, чи телеграфне агентство (Posta ve Telgraf Teskilati — PTT). При цьому немає значення термін здачі, корективи діють навіть при оренді на одну ніч.

Розмір штрафів щорічно збільшуватиметься залежно від курсу переоцінки. Максимальні виплати за календарний рік обмежені 20 мільйонами турецьких лір (588 065 доларів).

Однак, якщо про недотримання вимог буде повідомлено владі протягом п'яти робочих днів, штрафу поки що можна уникнути.

Вazaar times уточнює, що штраф складе 10% від суми орендної плати і нагадує, що подібні заходи вже запроваджувалися, але тільки стосовно комерційної нерухомості.

За оплату готівкою під час здачі таких об'єктів карали на суму від 5% від ставки, при цьому мінімум складав 3000 турецьких лір ($88). Річний ліміт штрафів теж був значно меншим — 8,7 млн. Власників житлових приміщень та орендарів це раніше не стосувалося, тепер вони не будуть винятком.

Експерти вважають, що це серйозна зміна. Відтепер орендні платежі мають оброблятися офіційними каналами, гарантуючи, що кожна транзакція відстежується та реєструється. Передбачається, що це зведе до мінімуму кількість незареєстрованих контрактів та значно спростить облік орендних платежів.

Страхування квартир від наслідків бойових дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Pavlo Koval
Pavlo Koval
30 вересня 2024, 16:05
#
В Туреччині «Турецька ліра», в Грузії «Грузинський ларі»
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0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
30 вересня 2024, 16:12
#
Дякую!
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0
Я_ __
Я_ __
30 вересня 2024, 16:30
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Прикольно, але вони це доводитимуть це потрібно, щоб орендар поскаржився, але якщо в орендарі не супер офіційні доходи, або йому от зручніше готівкою з особистих причин, то це ніхто ніколи не дізнається)

це як в Україні, з оренди має орендодавець платити податки, але по факту, якщо орендар не поскаржиться в податкову, то гетьманцев смокче бебру на цьому.

Тому такі «ініціативи», щоб стягти з людини на рівному місці — це ні про що, бо по факту, якщо цією нерухомістю володіє людина, людина оплачує комунальні послуги, то за що держава хоче кошти? держава в цьому ніякої участі не має, окрім бажання нажитися і з`їсти частину доходу людини

Так само з усіма інвестиціями, якщо ти умовно купив щось за 10 гривень, а продав за 15 — плати податок, хоча держава тобі нічим не допомогла в тому, що ти продав за 15.

А якщо ти купив щось умовно за 10, а продав за 5 — то держава податок не бере.

В обох варіантах держава тобі ніяк не допомогла, але хоче податок (по факту данину).

p.s. В Україні це особливо кумедно, бо влада не удосужилася громадян котрі сплачували нормально податки захистити від війни і все тримається на ентузіазмі наших хлопців та дівчат, а держава як брала податки так і бере, при цьому життя людей ніяк не покращується і куди ці податки йдуть не ясно (в кармани депутатів)
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Я_ __
Я_ __
30 вересня 2024, 16:33
#
«Усі орендні платежі за житлову чи комерційну нерухомість тепер мають підтверджуватись документально через банк чи Турецьке поштове, чи телеграфне агентство»

Так сам факт здачі комусь чогось в оренду невідомий першочергово, це людина має прийти і повідомити, що ось є в мене нерухомість і я здаю її в оренду, або орендар має поскаржитися на оплату оренди готівкою у відповідні органи, а без цих двох факторів — держава не отримує нічого)
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