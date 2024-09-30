Приватбанк запропонував своїм клієнтам 5% знижку на реєстрацію на будь-яку дистанцію у Київському марафоні Незламності

В умовах повномасштабної війни, коли всі зусилля здаються спрямованими на стабільність економіки і Перемогу, увага великого бізнесу до аматорського спорту та спортивних заходів, таких як Київський марафон Незламності , може здаватися неочікуваною. Однак, Приватбанк , другий рік поспіль виступаючи генеральним партнером цього марафону, показує, наскільки важливою є підтримка спорту саме зараз. Банк не лише активно сприяє спортивному руху в країні, але й знаходить у цьому шлях для соціальної підтримки військових, ветеранів і громадян, зміцнюючи дух нації.

Чому підтримка спорту важлива під час війни?

По-перше, спорт — це не лише фізична активність, а й потужний емоційний ресурс. Він допомагає людям об'єднатися, зберегти дух єдності та незламності. Київський марафон Незламності є одним з тих заходів, які символізують силу українців перед лицем випробувань. Приватбанк, як його генеральний партнер, націлений підкреслити важливість таких символічних подій, які нагадують про єдність нації та здатність долати труднощі.

Член правління Приватбанку Євген Заіграєв, сам активний учасник бігового руху, зазначає, що підтримка марафону — це чергова нагода надихнути українців демонструвати свою незламність. Банк розглядає свою роль не лише як фінансового партнера, але й як приклад для наслідування, надаючи можливість людям долучитися до загальнонаціональної підтримки через спорт.

Благодійний аспект партнерства

Підтримка аматорського спорту під час війни набуває ще більшого значення, коли мова йде про допомогу військовим та ветеранам. У 2024 році ПриватБанк продовжує підтримувати символічний забіг для військових і ветеранів із центру Superhumans, що є важливим жестом вдячності тим, хто захищає нашу країну.

Крім того, кожен учасник марафону має можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних Сил України. Половина прибутку від реєстрації на заході буде спрямована на допомогу ЗСУ через державну платформу UNITED24. Таким чином, участь у марафоні стає не лише спортивною подією, але й важливим кроком до підтримки захисників країни.

Доречі, цього року в рамках марафону стартував унікальний для України «Бігозбір», покликаний закрити потреби українських фондів незвичним способом — за допомогою пробіжок. Щоб доєднатися до Бігозбору Приватбанку, треба було безкоштовно зареєструватися на сайті марафону та у біговому застосунку Strava. Кожен затреканий кілометр учасників команди Приватбанк перетворив на 10 гривень донату. Рівно за місяць від старту всеукраінського Бігозбору команда ПриватБанку, що обʼєднада понад 1400 учасників, спільними зусиллями подолали більше ніж 100 000 кілометрів пробіжок. Таким чином, команда «Донать кілометрами для Superhumans» першою із команд Бігозбору зібрала заплановані 1 млн грн донатів на Superhumans.

Марафон як приклад корпоративної соціальної відповідальності

Приватбанк вже давно зарекомендував себе як лідер серед великих українських компаній у питаннях корпоративної соціальної відповідальності. Участь у марафоні — це не просто фінансова підтримка спортивної події. Це можливість для компанії продемонструвати свої цінності, підкреслити важливість безбар'єрності та рівних можливостей для всіх громадян, незалежно від їхнього фізичного стану чи життєвих обставин.

Корпоративна команда Приватбанку активно готується до марафону, що є ще одним свідченням того, як банк мотивує своїх співробітників бути частиною загальнонаціональних ініціатив. Для учасників і вболівальників банк також забезпечує фанзону та безготівковий платіжний сервіс, роблячи подію зручною для всіх.

Пільгова реєстрація для клієнтів банку

Приватбанк також дбає про своїх клієнтів, пропонуючи їм спеціальні умови участі у марафоні. У рамках програми лояльності «Привіт» у Приват24 клієнти можуть отримати знижку 5% на реєстрацію на будь-яку дистанцію. Це ще один приклад того, як банк заохочує людей долучитися до бігового руху, незалежно від рівня підготовки чи фізичних можливостей.

Підтримка аматорського спорту з боку великого бізнесу в умовах війни має глибокий соціальний та національний зміст. Приватбанк, виступаючи генеральним партнером Київського марафону Незламності, демонструє, що спорт — це не лише про фізичну активність, але й про єдність, силу духу та підтримку тих, хто бореться за нашу свободу. Марафон стає важливим елементом у створенні нової української реальності — реальності, де кожен внесок важливий, а підтримка одне одного є запорукою перемоги.