Метро на Виноградар обійдеться бюджету на 8 мільярдів дорожче, ніж планувалося — Держаудитслужба

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен».

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн — результат „бізнес-схем“ недоброчесного підрядника АТ „Київметробуд“ та бездіяльності столичної влади», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували аудитори, «Київметробуд», який у 2018−2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП «Київський метрополітен» коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році «Київметробуд» поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Крім того, протягом 2018−2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.

«При цьому власне на саме будівництво гроші майже не йшли. Що, однак, не завадило „Київському метрополітену“ у грудні 2019 року перерахувати підряднику ще додатково 1,41 млрд грн. З яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Як результат — майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість», — зазначили у Держаудитслужбі.

Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд грн.

«Слід врахувати також і додаткові витрати на коригування проєкту будівництва, яке обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн», — додали у Держаудитслужбі.