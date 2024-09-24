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24 вересня 2024, 9:05

Метро на Виноградар обійдеться бюджету на 8 мільярдів дорожче, ніж планувалося — Держаудитслужба

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен».

Відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.
Фото: НБУ

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«Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн — результат „бізнес-схем“ недоброчесного підрядника АТ „Київметробуд“ та бездіяльності столичної влади», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували аудитори, «Київметробуд», який у 2018−2019 роках отримав з бюджету авансові платежі у розмірі 2,59 млрд грн, використовував ці гроші не за призначенням та не освоїв у терміни, визначені договором.

Замість того, щоб продовжувати будівництво Сирецько-Печерської лінії, підрядник розмістив частину перерахованих від КП «Київський метрополітен» коштів на депозитах. Зокрема, у 2019 році «Київметробуд» поклав 1,7 млрд грн на банківські рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Крім того, протягом 2018−2019 років бюджетні кошти скеровувались на оплату різних аудиторських, юридичних, консультаційних послуг, страхування фінансових ризиків, надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі тощо.

«При цьому власне на саме будівництво гроші майже не йшли. Що, однак, не завадило „Київському метрополітену“ у грудні 2019 року перерахувати підряднику ще додатково 1,41 млрд грн. З яких було освоєно лише 44,1 млн грн. Як результат — майже 4 млрд грн перетворилися у прострочену заборгованість», — зазначили у Держаудитслужбі.

Тепер відновлення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету у 2,5 рази дорожче. За результатами перерахунку показників вартості робіт кошторис за 6 останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд грн.

«Слід врахувати також і додаткові витрати на коригування проєкту будівництва, яке обійдеться бюджету ще у 69,4 млн грн», — додали у Держаудитслужбі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+60
Moonlighter
Moonlighter
24 вересня 2024, 9:51
#
За 10 лет местная власть во главе с Кличко умудрились открыть 0 станций метро, доведя до аварийного состояния 2 ветки. Про мосты плакать хочется. Зато Киев продолжает активно застраиваться 30-ти этажными высотками. И находятся сейчас люди которые называют его лучшим мэром.
+
+45
TAN72
TAN72
24 вересня 2024, 11:37
#
Дерибан продолжается, главное вовремя 🤔
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
24 вересня 2024, 12:28
#
Конечно вовремя, щас самое время — ни выборов, ни майданов, ни неподконтрольных журналистов, всех недовольных и активистов можно отправить в окоп. В общем для властей щас Золотой Век.
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