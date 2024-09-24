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24 вересня 2024, 12:00

UGB (Укргазбанк) видав перший в Україні кредит для підтримки ветеранів за програмою ЄБРР

UGB (Укргазбанк) видав перший в Україні кредит в межах пілотного проєкту «Реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни», який реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Мета цього проєкту — допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя та заохотити підприємства полегшити їхню адаптацію.

Першим позичальником стало аграрне підприємство «Агрофірма Дмитрівка» з Одещини, понад 20% працівників якого є ветеранами. Компанія впровадить дружню до ветеранів кадрову політику, а також всіляко сприятиме адаптації та інклюзії ветеранів та осіб з інвалідністю.

Підприємство спрямувало залучені кошти на придбання трактора Claas, використання якого сприятиме більше ефективній та екологічній господарській діяльності. За умовами проєкту «Агрофірма Дмитрівка» може отримати грант (кешбек) до 25% від суми кредиту. В межах проєкту компанія також отримає технічну допомогу на впровадження політики та заходів із реінтеграції та підтримки ветеранів.

«Допомогти ветеранам повернутись до цивільного життя — це один із наших пріоритетів. Завдяки спільному проєкту UGB з ЄБРР наші клієнти — ветерани, які мають свій бізнес та підприємства, у яких працюють або обслуговуються ветерани, можуть отримати фінансування для розвитку своєї діяльності та грантову підтримку. Робота, яка приносить задоволення, розвиток власної справи — це те, що сприяє реінтеграції ветеранів та ветеранок», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Проєкт «Реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни» реалізується в межах «Програми конкурентоспроможності та інклюзивності МСП у країнах Східного партнерства» та передбачає надання кредитів та додаткових грантів позичальникам, які працевлаштовують або обслуговують ветеранів, а також тим позичальникам, власниками або керівниками яких є ветерани чи близькі родичі ветеранів/загиблих захисників. Розмір гранту для таких підприємств складає до 30% від суми кредиту.

У квітні 2024 року UGB підтримав важливу ініціативу НБУ та ЄБРР, підписавши Хартію з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів. Задля підтримки та адаптації українських ветеранів війни банк працює над впровадженням ветеранської політики, забезпеченням доступності та інклюзивності, підтримкою клієнтів, що наймають, обслуговують ветеранів тощо.

Проєкт реалізується за фінансування Європейського Союзу.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Банківська ліцензія № 123 від 21.07.1993, видана НБУ.еєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183

Джерело: Мінфін
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