За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою до мапи доступних для доставки країн додали 8 країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Про це повідомляє пресслужба банку.
19 вересня 2024, 14:53
Укрпошта доставлятиме безкоштовно картки Приватбанку ще у вісім країн світу
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Що відомо
До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.
Замовити нову чи перевипустити діючу картку Приватбанку можна, оформивши оформити заявку за декілька кліків у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спершу слід оформити Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.
Наразі послуга доставки карток Приватбанку доступна в межах України та в 17 країнах світу.
Джерело: Мінфін
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