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19 вересня 2024, 14:53

Укрпошта доставлятиме безкоштовно картки Приватбанку ще у вісім країн світу

За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою до мапи доступних для доставки країн додали 8 країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Про це повідомляє пресслужба банку.

За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою до мапи доступних для доставки країн додали 8 країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

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Що відомо

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.

Замовити нову чи перевипустити діючу картку Приватбанку можна, оформивши оформити заявку за декілька кліків у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спершу слід оформити Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.

Наразі послуга доставки карток Приватбанку доступна в межах України та в 17 країнах світу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
19 вересня 2024, 15:08
#
Коли в держструктурах щось відбувається «безкоштовно» у мене тіпає око, бо таке безкоштовно це або за рахунок моїх податків (державного бюджету) або за рахунок ціни за товари і послуги що закладені в тарифоутворенні.
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