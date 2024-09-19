Укрпошта доставлятиме безкоштовно картки Приватбанку ще у вісім країн світу

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Що відомо

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безплатною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.

Замовити нову чи перевипустити діючу картку Приватбанку можна, оформивши оформити заявку за декілька кліків у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спершу слід оформити Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.

Наразі послуга доставки карток Приватбанку доступна в межах України та в 17 країнах світу.