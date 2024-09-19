Електроніка, що вибухає: компанії скількох країн постачали її до Лівану

За останні два дні в Лівані вибухнули тисячі електронних пристроїв, включаючи пейджери та рації, внаслідок чого загинуло щонайменше 26 осіб та понад 3 000 отримали поранення. Хто робив ці пристрої, і як вони потрапили на Близький Схід?

Перша компанія, назва якої з'явилася у світових ЗМІ, — тайванська Gold Apollo. Компанія була заснована у 1995 році, у ній наразі працюють 40 осіб.

За офіційними даними, з 2022 року до серпня 2024 року Gold Apollo експортувала 260 тис. пейджерів, включаючи майже 41 тис. пристроїв тільки цього року. Серед її клієнтів були спецслужби та служби екстреної допомоги, пише CNN. Більшість була експортована до Європи та США, записів про прямий експорт до Лівану не було, що не виключає постачання через сторонні компанії.

Логотип другої компанії був на раціях, що вибухнули. Це японська Icom, яка виробляє бездротове обладнання — таке, як і рації, ехолоти, маршрутизатори і навіть морські радари. Компанія була створена у 1954 році, торгується на Токійській біржі і має досить багато представництв у всьому світі. Зокрема, у США та Канаді, Австралії та Новій Зеландії, а також у європейських Великобританії, Німеччині, Франції та Іспанії. Єдина філія в Азії знаходиться у Пекіні, в Китаї.

Що вони говорять про те, що відбувається

Icom заявила, що її рація, а точніше — портативна радіостанція IC-V82 — була у виробництві з 2004 до 2014 рр. та експортувалася у всьому світі, включаючи Близький Схід. У 2014 році її було знято з виробництва, і з того часу вона нікуди не постачалася. Було припинено також виробництво батарей, необхідних для роботи основного блоку.

До того ж у релізі компанії підкреслюється, що у виробництві «не використовуються ніякі деталі, окрім тих, які вказані нашою компанією», а також і те, що всі рації виробляються «на одному заводі» — Wakayama Icom Inc. у префектурі Вакаяма, і виробництва за кордоном не існує.

Засновник же тайванської Gold Apollo заперечує, що пейджери моделі AR924, які вибухнули в Лівані, були зроблені компанією. За його словами, три роки тому Gold Apollo підписала угоду з угорською BAC Consulting, передавши їй права на виробництво та розповсюдження продукції у низці регіонів. Отже, близькосхідні пейджери, на думку Gold Apollo, — це відповідальність BAC Consulting.

Голова Gold Apollo уточнив, що на початку відносин угорська компанія займалася лише імпортом тайванських пейджерів, а потім попросила права на використання бренду та захотіла виробляти їх сама.

BAC Consulting — угорська компанія, яка, судячи з усього, складається з однієї людини. Першою до компанії дісталася NBC, яка отримала коментар від головного виконавчого директора BAC Consulting Крістіани Барсоньонь-Арчідіаконо, яка підтвердила, що її компанія працювала з Gold Apollo. Але коли її запитали про пейджери та вибухи, вона сказала: «Я не роблю пейджери. Я лише посередник. Думаю, ви помилилися». Голова Gold Apollo сказав, що ніколи не зустрічався з керівником BAC особисто, а спілкувався за допомогою відеозв'язку. Незабаром після першого коментаря сайт компанії було відключено, і додзвонитися до неї було неможливо.

BAC Consulting, писали ЗМІ, була заснована у 2022 році, згідно з записами компанії з Міністерства юстиції Угорщини. Компанія, яка стверджує, що працювала з клієнтами з різних секторів, збільшила свої загальні активи майже вдесятеро з 2022 до 2023 рік, збільшившись із $36,466 до $322,670 всього за рік, згідно з тими ж записами.

«Ми розвиваємо міжнародне технологічне співробітництво» між країнами для продажу телекомунікаційної продукції. Ця співпраця передбачає масштабування бізнесу з Азії на нові ринки, наприклад, у країни, що розвиваються", — йдеться в заяві компанії на її сайті.

До скандалу залучені вже й уряди

Icom у своєму релізі повідомляє, що працює лише через авторизованих дистриб'юторів та суворо контролює експорт. Її програма контролю над експортом базується на правилах, встановлених японським міністерством економіки.

Компанія вважає, що її рації могли бути модифіковані після покупки. А це означає, що жорсткий експортний контроль міг не спрацювати. Тож до справи підключився японський уряд, який збирає зараз всю необхідну для розуміння інформації, що сталася. Пікантності додає те, що у 1990-х роках Icom виграла контракт на постачання трансіверів Міністерству оборони США, звернув увагу Bloomberg.

Виробництво та експорт такої продукції також суворо контролюється і на Тайвані. Зокрема, жорстке регулювання виробництва обумовлено тим, що держава стежить за тим, щоб не було порушено норм щодо передачі даних, пише CNN. Влада проводить регулярні перевірки, і пейджери Gold Apollo відповідали всім стандартам після останніх перевірок.

Влада Тайваню офіційно заявила, що Тайбей не має відомостей про постачання пейджерів Gold Apollo до Лівану, додавши, що розслідування буде продовжено. Міністерство економіки Тайваню також заявило, що пейджери, ймовірно, були модифіковані, оскільки батарея, що використовується в них, має ємність тільки батареї типу АА, що виключає можливість смерті або травмування у разі вибуху такої батареї.

Угорська влада спростувала заяву Gold Apollo, заявивши, що зареєстрована в Будапешті компанія «є торговим посередником» без виробничих майданчиків у країні. «Згадані пристрої ніколи не перебували в Угорщині», — заявив державний секретар Угорщини з міжнародних комунікацій Золтан Ковач.

За даними угорської газети Telex, Крістіана Барсонь-Арчідіаконо контактувала з болгарською компанією Norta Global Ltd, яка базується в Софії, яка, власне, купила ці пейджери.

«Насправді за угодою стояла Norta Global Ltd., хоча на папері контракт із Gold Apollo фактична підписала компанія BAC Consulting. За нашими даними, пейджери з Тайваню привезла не BAC Consulting, а болгарська компанія. Фактично болгарська компанія здійснювала доставку, а та сама софійська компанія продавала пристрої «Хезболлі», — пише газета.

Norta Global Ltd., як і угорська компанія, є посередником. Вона має норвезького власника, і вона була заснована у квітні 2022 року. На папері йдеться про управління проєктами, але вони, найімовірніше, нічого не виробляють, вважають журналісти.