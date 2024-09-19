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19 вересня 2024, 8:41

Банкіри очікують збереження облікової ставки на рівні 13%

Банкіри очікують збереження облікової ставки Національним банком України 19 вересня на поточному рівні 13% річних. Про це йдеться у опитуванні банкірів, пише «Інтерфакс-Україна».

Банкіри очікують збереження облікової ставки Національним банком України 19 вересня на поточному рівні 13% річних.
Фото: depositphotos

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Очікування банкірів

«З огляду на низку макроекономічних чинників, що впливають на облікову ставку, ситуацію на ринку, і, власне, послідовну монетарну політику НБУ, наразі і до кінця року облікова ставка залишиться без змін», — поділилася прогнозом керівниця напряму роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий зазначив, що наразі на фінансовому ринку спостерігаються позитивні тенденції завдяки надходженню фінансової допомоги від міжнародних партнерів у серпні обсягом $8,4 млрд, що збільшило золотовалютні резерви.

«Але інфляція продовжує тенденцію до зростання, що стримуватиме НБУ від подальшого зниження облікової ставки цього року», — вважає банкір.

«Найімовірніше, що до кінця поточного року Нацбанк не буде більше знижувати облікову ставку. (…) Також є ймовірність, що НБУ вдасться до зниження прибутковості за депозитними сертифікатами, щоб стимулювати вкладення банків у кредитування та ОВДП», — поділився очікуваннями Product Owner департаменту некредитних продуктів ПУМБ Сергій Кравченко.

Банкір очікує стабільності ставок за гривневими депозитами принаймні до моменту повернення низхідного інфляційного тренду.

Зі свого боку голова правління Юнекс Банку Іван Світек акцентував на ініціативі уряду про підвищення військового збору з 1,5% до 5% з 1 жовтня. Він зазначив, що запропоновані рішення мають «прямий проінфляційний характер» і знизять реальну ставку за депозитами за рахунок додаткового податкового навантаження на відсотки за ними.

На його думку, очікуване прискорення інфляції та зниження привабливості гривневих вкладів постають «серйозним аргументом» на користь підвищення облікової ставки в межах 0,5−1 процентного пункту. Проте Світек, як і його колеги, більше схиляється до базового прогнозу збереження ставки на рівні 13% річних.

«Утім, на мій погляд, баланс імовірностей усе ж таки зміщений на користь збереження ставки на поточному рівні у співвідношенні 6 до 4», — підсумував він.

Нагадаємо

Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних із 26 липня 2024 року, що відповідало очікуванням ринку.

Джерело: Мінфін
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