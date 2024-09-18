«Дочка» Державного інвестфонду Саудівської Аравії купила 12,6% МХП Косюка

Компанія The Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (Salic, Саудівська Аравія), дочірня компанія Державного інвестиційного фонду Королівства Саудівська Аравія, купила 12,6% акцій одного із найбільших виробників м'яса птиці компанії «МХП» (Київ). Про це йдеться в повідомленні МХП.

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Деталі

Згідно з повідомленням, Salic придбала 13 514 563 глобальних депозитарних розписок МХП, що знаходяться у вільному обігу на ринку.

Наразі Salic володіє 12,6% від загальної кількості акцій МХП, що перебувають в обігу.

МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою «Наша ряба». Засновник компанії — Юрій Косюк.