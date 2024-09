«Дочка» Державного інвестфонду Саудівської Аравії купила 12,6% МХП Косюка

Компанія The Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (Salic, Саудівська Аравія), дочірня компанія Державного інвестиційного фонду Королівства Саудівська Аравія, купила 12,6% акцій одного із найбільших виробників м'яса птиці компанії «МХП» (Київ). Про це йдеться в повідомленні МХП.