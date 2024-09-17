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17 вересня 2024, 12:00

Маркетплейс автомобілів і мотоциклів з пробігом Ponova by OTP Bank розширює присутність на ринку України

Фінтех-продукт Ponova by OTP Bank на початку вересня розширив покриття українського ринку авто з пробігом до 69%.

Зараз на маркетплейсі зібрано більш як 100 тисяч авто і 2500+ мото з пробігом, а партнерська мережа налічує понад 550 партнерів, які мають автомайданчики у 45 містах України. Пропозиції автомобілів і мотоциклів з пробігом оновлюються щодня, відповідно у розділах «Автобазар» і «Мотобазар».

Маркетплейс має вбудовані фільтри, що допомагають знайти найбільш релевантні авто пропозиції — кредит на авто / бренд авто/ пробіг/ рік випуску/ тип кузова тощо.

Купівлю авто або мото можна здійснити двома способами: сплатити кошти відразу або отримати кредит від АТ «ОТП БАНК». У разі схвалення кредитної заявки Банком, кошти надходять протягом одного дня.

Покупці можуть скористатися допомогою персонального менеджера, який супроводжує клієнта на всіх етапах: від підбору авто до узгодження умов фінансування. «Менеджер виявить потребу і допоможе обрати автівку. Якщо клієнт перебуває в одному місті, скажімо, Тернополі, а обраний автомобіль у Полтаві, менеджер самостійно організує технічну перевірку авто перед купівлею, а покупець отримує на електронну пошту звіт про технічний стан автомобіля за 27 параметрами. Сюди входять комп'ютерна діагностика, діагностика ходової частини, перевірка двигуна та компресії, перевірка кузова, салону та обладнання, перевірка світлотехніки, тестова поїздка, перевірка розвалу-сходження», — розповів Микита Алфьоров, Product owner автомобільного маркетплейсу Ponova by OTP Bank.

Серед переваг маркетплейсу — можливість отримати знижку на автомобіль від продавця/автосалону, інтереси покупця на всіх етапах (від підбору авто до фінансування) представлятиме персональний менеджер.

Додатковим бонусом для покупців, які придбають авто в кредит через маркетплейс Ponova by OTP Bank є безкоштовна постановка автомобіля на облік. «Ми компенсуємо витрати на оплату бланка свідоцтва про постановку на облік, послуг сервісного центру, вартість звичайного номерного знаку», — зазначив Микита Алфьоров.

Джерело: Мінфін
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