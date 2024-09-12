Кредобанк підписав угоду з ЄБРР на 100 мільйонів євро

11 вересня 2024 року Кредобанк підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку нову угоду про розподіл ризику при кредитуванні бізнесу на загальну суму 100 млн євро .

Згідно з угодою, яку підписали обидві сторони у Лондоні, ЄБРР надає нефінансований інструмент розподілу ризиків, який покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням Кредобанку на загальну суму 100 млн євро,. Гарантія ЄБРР надається двома рівними траншами. У межах діючої програми щонайменше 30% усіх кредитів під покриття ЄБРР мають отримати підприємства агросектору.

Крім цього, близько 20 млн євро із загального портфеля 100 млн євро, який покриває гарантія, будуть доступними для фінансування довгострокових інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у технології та обладнання, які відповідають стандартам ЄС, у тому числі інвестицій у сталі та «зелені» технології у рамках Програми конкурентоспроможності та Інклюзивності МСП у країнах Східного партнерства ЄС (EaP SMECI). Відповідно по завершенню інвестиційних проєктів позичальники зможуть отримати грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів.

«Стійкість української економіки безпосередньо залежить від результатів діяльності українського бізнесу, що зараз працює у надзвичайних умовах та потребує додаткового фінансування. Завдяки нашій співпраці з ЄБРР, яка триває більше двох років, Кредобанк видав українському бізнесу понад 130 млн євро кредитів, забезпечивши таким чином доступ до фінансування для українських компаній, які працюють у критично важливих галузях. Станом на перше вересня цього року кредитний портфель Кредобанку перевищив 14,5 млрд гривень.», — говорить Якуб Карновскі, перший заступник голови правління АТ «Кредобанк».

Половину кредитів із загальної квоти понад 130 мільйонів євро, які видав Кредобанк в рамках співпраці з ЄБРР, отримали виробничі підприємства, у тому числі аграрні. Третина позичальників — це підприємства торгівлі, а решта — інші галузі (логістика, будівництво, сфера послуг тощо). Основна частка фінансування спрямована у підтримку поточної діяльності та 22% з цього складають довгострокові інвестиційні кредити й лізинг. Більш як 22 мільйони євро кредитів отримали нові клієнти, що раніше не користувалися послугами Кредобанку. Більше 50% позичальників — це підприємства, які ведуть свою діяльність на територіях із підвищеним ризиком пошкоджень та руйнувань внаслідок воєнних дій, т. зв. «жовтих» та «помаранчевих» зонах.