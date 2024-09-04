Мінфін залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 3 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,48 млрд грн, що на 15,05 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,43 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,95 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року;

4,14 млрд грн під 15,60% з погашенням 5 червня 2026 року;

5,22 млрд грн під 16,60% з погашенням 24 листопада 2027 року;

787,30 млн грн під 16,89% з погашенням 9 лютого 2028 року.

В іноземній валюті:

$204,10 млн під 4,65% з погашенням 25 вересня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.