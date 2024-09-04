Alliance bank презентує єдиний мобільний застосунок для персональних та бізнес-потреб

АТ « Банк Альянс » анонсував запуск свого мобільного застосунку Alliance, що об'єднує в собі фінансові послуги для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб. Застосунок пропонує спробувати щось нове і надає ряд зручностей і вигод, на які варто звернути увагу. Унікальність Alliance полягає в можливості відкриття та ведення рахунків як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб і ФОП в одному застосунку. Тобто, це єдиний простір для управління фінансами для бізнесу і особистих потреб, що усуває необхідність встановлювати спеціальні бізнес-додатки.

Застосунок Alliance пропонує привабливі умови та тарифи, вигідний кешбек, а також спеціальні кредитні пропозиції як для фізичних осіб, так і для підприємців. Відкриття продуктів є безкоштовним і здійснюється повністю дистанційно. Розглянемо функціонал цієї новинки в деталях.

Основні функції застосунку Alliance

Для фізичних осіб:

Після встановлення застосунку все починається з картки «Стартова». Це основна картка застосунку, яку можна відкрити дистанційно за три хвилини через «Дію» або відеочат. Відкриття та обслуговування картки безкоштовні. Картка «Стартова» пропонує безкоштовне зарахування коштів, перекази з картки на картку (P2P) без комісії та безкоштовне поповнення мобільного за власні та кредитні кошти.

Після активації картки «Стартова» автоматично починає діяти вигідна програма кешбеку. Вона стартує зі щедрих 30% на покупки онлайн та офлайн протягом перших 30 днів або до накопичення 500 гривень бонусів. Після того, як сума кешбеку досягне 500 грн або через 30 днів після оформлення картки «Стартова» починає діяти постійний кешбек у розмірі 1%. З цього моменту в Alliance немає обмежень на місячну суму кешбеку, яку можна отримати.

Картка «Стартова» також надає можливість отримати кредитний ліміт до 100 тисяч гривень, із пільговим періодом на покупки до 92 днів і до 62 днів для зняття або переказу кредитних коштів. Процентна ставка за кредитним лімітом становить лише 3% на місяць, і це одна з найвигідніших пропозицій на ринку.

У застосунку можна відкрити і депозит у гривнях, євро або доларах США з можливістю поповнювати його протягом усього терміну дії. Ви можете самі обрати зручний варіант нарахування відсотків: щомісячну виплату на картку або капіталізацію, тобто відсотки додаватимуться до суми депозиту.

Картка «Стартова» доступна у віртуальному форматі, але за бажанням можна замовити пластикову картку і отримати її у відділеннях Alliance bank.

Для ФОП та ЮО:

Застосунок пропонує можливість дистанційного відкриття рахунків юридичної особи і ФОП та отримання безкоштовної бізнес-картки до рахунку. Відкрити рахунок можна дистанційно через додаток «Дія» або відеочат. Можливість для юридичних осіб дистанційно відкривати та керувати рахунками є однією з ключових переваг застосунку, адже на ринку не вистачало зручних рішень онлайн-банкінгу для юросіб.

Alliance надає бізнес-рахункам доступ до ряду функцій, таких як:

Безкоштовні та швидкі платежі до бюджету в кілька кліків;

Можливість здійснювати комерційні платежі;

Автоматична перевірка отримувача платежу на ризики;

Повторні платежі в два кліки;

Онлайн-квитанції;

Можливість отримати бізнес-кредит для розвитку вашої справи.

Платежі в застосунку Alliance прості і швидкі, а перекази з рахунку ФОП на будь-які картки і рахунки в Alliance bank є безкоштовними.

Для відкриття рахунку ФОП потрібно підготувати мінімум документів: паспорт (ID-картка, паспорт-книжка або закордонний паспорт) та ІПН. Швидка реєстрація через додаток «Дія» або відеочат, і рахунок для ФОП відкрито.

Для відкриття рахунку для юридичної особи враховуйте, що це може зробити лише директор компанії. Потрібно підготувати документи для ідентифікації директора як фізичної особи та основні документи компанії, а саме:

документ, який підтверджує повноваження директора в компанії; структуру власності; статут (модельний, електронний або нотаріально засвідчений).

Ідентифікацію можна пройти через додаток «Дія» або відеочат.

Інтерфейс та зручність застосунку

Застосунок Alliance має мінімалістичний та інтуїтивно зрозумілий дизайн, а всі операції виконуються всього в кілька кліків. На головному екрані відображаються картка «Стартова» та інші картки, відкриті в банку, кешбек, курс валют і депозити. Користувачі можуть налаштовувати різні віджети карток, обираючи дизайни із запропонованої галереї, змінювати назви карток та перемикати режими «день» і «ніч» або налаштувати режим «автоматично».

Також у застосунку легко переключатись між особистими фінансами та бізнесом. Якщо ви зареєструєтесь як ФОП або ЮО, то вгорі на головному екрані з’являться розділи Особисте та Бізнес, і ви легко обираєте необхідне.

Застосунок Alliance регулярно оновлюватиметься новими функціями. Він доступний для встановлення в App Store і Google Play, тому можна почати досліджувати його вже зараз. Постійні оновлення застосунку можна відслідковувати в соцмережах Alliance bank, а саме в Telegram, та швидко дізнаватись про всі новинки.