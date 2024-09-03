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3 вересня 2024, 12:44

НБУ анулював ліцензію і оштрафував фінкомпанію Money4YOU

Національний банк анулював ліцензію фінансовій компанії ТОВ «Маніфою» (Money4YOU), яка видає мікрокредити. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ліцензію фінансовій компанії ТОВ «Маніфою» (Money4YOU), яка видає мікрокредити.
Фото: НБУ

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НБУ також оштрафував компанію на 4,28 млн грн, оскільки вона не зазначала в договорах про споживчий кредит денну процентну ставку та її розрахунок.

Також «Маніфою» порушило закони «Про споживче кредитування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про електронну комерцію», та низку положень НБУ.

В повідомленні регулятора зазначається, що у 2021 році НБУ неодноразово застосовував до «Маніфою» заходи впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, а у 2023 році — за надання неправдивої інформації.

Заходи впливу до інших фінорганізацій

Нацбанк також застосує заходи впливу ще до двох фінансових організацій: ТОВ «Фінанс Інвест Актив» та ТОВ «Сафра фінанс».

«Фінанс Інвест Актив» анульовано ліцензію. За даними НБУ, компанія відмовилась від інспекційної перевірки.

«Сафра фінанс» має виправити порушення законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг до 30 вересня 2024 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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