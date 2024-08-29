Фінансовий комітет підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків № 11474 у першому читанні. Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

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Деталі

«Головна ціль законопроєкту — зменшити присутність держави на банківському ринку», — написав Железняк.

За його словами, основними новаціями законопроєкту є:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для АТ «Сенс банк») чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для Укргазбанку).

«Цей законопроєкт також є вимогою в DPL Світового банку та програмі МВФ», — зазначив депутат.