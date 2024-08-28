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28 серпня 2024, 18:32

В Україні фіксують зростання залучення жінок до кредитування

Війна, мобілізація та інші фактори призвели до збільшення залучення жінок до кредитування в якості позичальників чи власників купленого в кредит майна. Про це розповіли банкіри під час круглого столу, пише Finclub.

Війна, мобілізація та інші фактори призвели до збільшення залучення жінок до кредитування в якості позичальників чи власників купленого в кредит майна.

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«У нас в „єОселі“ 71% — це чоловіки, а 29% іпотечних кредитів беруть жінки. Але в таких регіонах, як Запоріжжя, Одеса, Харків, тенденція 50 на 50», — зазначив начальник управління продажів департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанк Володимир Клименко.

Іншу закономірність помітили в Сенс Банку. «Є нова тенденція, що позичальниками стають чоловіки, які вибирають автомобіль, а купують вони машини на своїх жінок і заставу передають жінки. Думаю, це пов’язано з різними змінами в законодавстві і намаганням чоловіків врятувати своє майно», — каже керівниця напряму роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

«По всім кредитам у нас жінки стають основою кредитного портфеля», — заявив директор департаменту розвитку карткового бізнесу та споживчого кредитування Акордбанку Олександр Кутас.

Він вважає, що оскільки велика частина чоловіків служать у війську, їм важко звернутися за кредитуванням навіть за великого бажання, тому позичальниками виступають їхні дружини.

«Якщо дивитися на сегмент споживчого кредитування до 100 тис. грн без застави, то якщо до війни було 55% жінок на 45% чоловіків, то зараз жінок ближче до 60%», — пояснив банкір.

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Джерело: Мінфін
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