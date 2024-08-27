Кредит під заставу нерухомості у Києві у 2024-2025 році. Прогнози ринку заставного кредитування

Доступність кредитування одна із базових економічних показників держави. Важливу роль тут грає як кількість кредитних товарів, а й їх якість — тобто. умови, що визначають відповідь кредитора за заявкою, процентна ставка та інші нюанси. Проаналізуємо актуальний стан ринку кредитування в Україні та спробуємо зробити прогноз на найближче майбутнє з урахуванням ключових факторів, на які спирається економіка.

Кредитування та війна — актуальний статус ринку

В Україні сьогодні склалася складна макро- та мікрофінансова ситуація. Головною причиною виступила військова агресія Росії в лютому 2022 року. Крім фізичного знищення безлічі об'єктів незліченної кількості сфер промисловості, війна спричинила невизначеність у різних економічних секторах та призвела до необхідності розробляти нові стратегії відновлення та розвитку.

Перерозподіл бюджетних коштів (витрати) на військові цілі, підвищення податків, різке зниження доходів державного сектора (втрата близько 30% ВВП у 2022 році) — ключ до нестабільності кредитного ринку.

Які проблеми ми спостерігаємо сьогодні?

Загальне зниження кількості фінансових установ та кредитних продуктів;

Велика кількість нефіксованих процентних ставок;

Підвищення розміру реальної процентної ставки за рахунок зростання номінальної, комісій, страхування, штрафів тощо;

Зміна регламенту розгляду заявок на кредит — переважно підвищення вимог до потенційного позичальника.

В абсолютній більшості таких недоліків ринку стосуються банківських кредитних установ, які сильно залежать від політичних рішень та міжнародних фінансових організацій.

Сценарії фінансового сектора в Україні на 2025 рік

Міністерство фінансів України визначило основну стратегію відновлення економіки на 2025 та 2026 роки. Варто наголосити, що стратегія, на жаль — лише план, і не завжди вдається дотримуватись кожного пункту, тим більше, в умовах війни, коли щодня бойові дії можуть кардинально змінити ситуацію.

На що спираються МФУ та НБУ?

Перерозподіл великої кількості коштів на обороноздатність; Відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду; утримання боргової стійкості з МВФ та іншими великими донорами; Підвищення ефективності бюджетних витрат; зниження дефіциту бюджету; боротьба з корупцією; Залучення нових інвесторів переважно з розвинених західних країн; Повне розблокування морських портів та забезпечення безпеки торгівлі; Інтеграція економіки із Європейським Союзом; Прискорення економічного зростання за рахунок внутрішніх інвестицій у нові технології у різних сферах.

Таких пунктів налічується кілька десятків, і виконання кожного — запорука успішного відновлення економіки України, зокрема показників кредитного ринку.

Фахівці з кредитування прогнозують повну залежність доступності цієї сфери від бойових дій. Якщо в 2025 році вдасться досягти миру, ринок повільно реабілітуватиметься, але очікувати імпульсних стрибків не варто. По-перше, міжнародні інвестори враховуватимуть стійкість «світу», а якщо зберігатимуться ознаки підготовки до відновлення військових дій протягом кількох років, вкладень у бізнес та промисловість очікувати не варто.

По-друге, навіть за умови стійкого світу відновлення довоєнних показників займе щонайменше 4−5 років і вимагатиме від потенційних позичальників терпіння та вміння підлаштовуватися під актуальну ситуацію.

Кредит під заставу нерухомості у Києві — гарантія стабільності

Кредит під заставу нерухомості в Києві у приватних фінансових компаніях — сьогодні ідеальна альтернатива банківському кредитуванню. Співпраця з небанківською організацією за системою заставного кредитування гарантує позичальнику не лише добрі умови сьогодні, а й стабільні взаємини на кілька років уперед.

Чому так? Об'єкт застави (нерухомість) сильно знижує ризики неплатоспроможності позичальника в очах кредитора і дає можливість фінансовій компанії давати більше свободи та бонусів, наприклад:

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