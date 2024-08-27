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27 серпня 2024, 10:00

Кредит під заставу нерухомості у Києві у 2024-2025 році. Прогнози ринку заставного кредитування

Доступність кредитування одна із базових економічних показників держави. Важливу роль тут грає як кількість кредитних товарів, а й їх якість — тобто. умови, що визначають відповідь кредитора за заявкою, процентна ставка та інші нюанси. Проаналізуємо актуальний стан ринку кредитування в Україні та спробуємо зробити прогноз на найближче майбутнє з урахуванням ключових факторів, на які спирається економіка.

Кредитування та війна — актуальний статус ринку

В Україні сьогодні склалася складна макро- та мікрофінансова ситуація. Головною причиною виступила військова агресія Росії в лютому 2022 року. Крім фізичного знищення безлічі об'єктів незліченної кількості сфер промисловості, війна спричинила невизначеність у різних економічних секторах та призвела до необхідності розробляти нові стратегії відновлення та розвитку.

Перерозподіл бюджетних коштів (витрати) на військові цілі, підвищення податків, різке зниження доходів державного сектора (втрата близько 30% ВВП у 2022 році) — ключ до нестабільності кредитного ринку.

Які проблеми ми спостерігаємо сьогодні?

  • Загальне зниження кількості фінансових установ та кредитних продуктів;

  • Велика кількість нефіксованих процентних ставок;

  • Підвищення розміру реальної процентної ставки за рахунок зростання номінальної, комісій, страхування, штрафів тощо;

  • Зміна регламенту розгляду заявок на кредит — переважно підвищення вимог до потенційного позичальника.

В абсолютній більшості таких недоліків ринку стосуються банківських кредитних установ, які сильно залежать від політичних рішень та міжнародних фінансових організацій.

Сценарії фінансового сектора в Україні на 2025 рік

Міністерство фінансів України визначило основну стратегію відновлення економіки на 2025 та 2026 роки. Варто наголосити, що стратегія, на жаль — лише план, і не завжди вдається дотримуватись кожного пункту, тим більше, в умовах війни, коли щодня бойові дії можуть кардинально змінити ситуацію.

На що спираються МФУ та НБУ?

  1. Перерозподіл великої кількості коштів на обороноздатність;

  2. Відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду;

  3. утримання боргової стійкості з МВФ та іншими великими донорами;

  4. Підвищення ефективності бюджетних витрат;

  5. зниження дефіциту бюджету;

  6. боротьба з корупцією;

  7. Залучення нових інвесторів переважно з розвинених західних країн;

  8. Повне розблокування морських портів та забезпечення безпеки торгівлі;

  9. Інтеграція економіки із Європейським Союзом;

  10. Прискорення економічного зростання за рахунок внутрішніх інвестицій у нові технології у різних сферах.

Таких пунктів налічується кілька десятків, і виконання кожного — запорука успішного відновлення економіки України, зокрема показників кредитного ринку.

Фахівці з кредитування прогнозують повну залежність доступності цієї сфери від бойових дій. Якщо в 2025 році вдасться досягти миру, ринок повільно реабілітуватиметься, але очікувати імпульсних стрибків не варто. По-перше, міжнародні інвестори враховуватимуть стійкість «світу», а якщо зберігатимуться ознаки підготовки до відновлення військових дій протягом кількох років, вкладень у бізнес та промисловість очікувати не варто.

По-друге, навіть за умови стійкого світу відновлення довоєнних показників займе щонайменше 4−5 років і вимагатиме від потенційних позичальників терпіння та вміння підлаштовуватися під актуальну ситуацію.

Кредит під заставу нерухомості у Києві — гарантія стабільності

Кредит під заставу нерухомості в Києві у приватних фінансових компаніях — сьогодні ідеальна альтернатива банківському кредитуванню. Співпраця з небанківською організацією за системою заставного кредитування гарантує позичальнику не лише добрі умови сьогодні, а й стабільні взаємини на кілька років уперед.

Чому так? Об'єкт застави (нерухомість) сильно знижує ризики неплатоспроможності позичальника в очах кредитора і дає можливість фінансовій компанії давати більше свободи та бонусів, наприклад:

  • Велику суму позики;

  • Низьку відсоткову ставку;

  • Гнучкі умови погашення;

  • Найменша кількість додаткових витрат;

  • Високий відсоток заохочення за рахунок лояльних вимог.

Найкращий варіант кредиту під заставу нерухомості у Києві у 2024−2025 роках — це пропозиція «Кредит 112», компанії з більш ніж 20-річним стажем кредитування в Україні.

  • Позика до 30 000 000 грн.;

  • Фіксована ставка — від 1,5%;

  • Будь-які види нерухомості під заставу;

  • 80% від ціни об'єкта готівкою на руки;

  • Термін кредиту — до 10 років;

  • Не відіграють мету позики кредитна історія та довідка про доходи.

Подати заявку на вигідний кредит під заставу нерухомості в Києві можна на сайті «Кредит 112» або у процесі консультації фахівця за телефоном +38−063−112−5−112.

Джерело: Мінфін
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