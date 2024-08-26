У Приватбанку працює 500 відділень на автономних джерелах енергії та зв'язку

500 відділень Приватбанку по всій Україні працюють в мережі Power Banking та забезпечують надання послуг клієнтам в разі тривалої відсутності енергопостачання. Про це повідомляє пресслужба банку.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Всі чергові відділення забезпечені резервними каналами зв'язку (Starlink) та генераторами. Локацію Power Banking відділення Приватбанку у вашому місті можна завжди знайти тут.

Приватбанк і надалі планує збільшувати кількість відділень з підключенням до резервних каналів електроживлення.